Našli technické riešenie na čiastočné sprejazdnenie mosta vo Vojanoch

Vojany 20. marca (TASR) - Most cez kanál pred obcou Vojany v okrese Michalovce Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) znova čiastočne sprejazdní. Po jeho uzavretí museli motoristi úsek obchádzať. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, kraj podpísal zmluvu so zhotoviteľom, ktorá umožní obnovenie premávky na moste. Stavenisko mu odovzdali v stredu, podoprieť má nosnú konštrukciu mosta do 40 dní.



Premávka na moste bude obnovená len v jednom jazdnom pruhu, s obmedzeniami rýchlosti a maximálnej hmotnosti vozidiel. "KSK neakceptoval rozhodnutie o kompletnom uzavretí mosta a intenzívne hľadal riešenia, ako most znovu otvoriť pre premávku," uviedla hovorkyňa KSK s tým, že po statickom posúdení našli opatrenia a financie na práce navyše, aby minimalizovali dopravné obmedzenia.



V rámci dodatku k zmluve zhotoviteľ realizuje ďalšie práce spojené s technologickým dočasným podoprením nosníkov, čo je nevyhnutné pre zachovanie stability mosta. Tieto práce si vyžiadajú investíciu presahujúcu 310.000 eur. Celkové náklady na rekonštrukciu mosta dosiahnu 2.417.000 eur, pričom financovanie je zabezpečené z rozpočtu KSK.



Most s dĺžkou 57 metrov postavili ešte v roku 1963. Ide o trojpoľový most typu Vloššák, ktorý tvorí 11 nosníkov. K uzavretiu mosta došlo v novembri 2023 z dôvodu zlého stavebno-technického stavu, rozsiahlych poškodení, no najmä s cieľom ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky.