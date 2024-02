Košice 21. februára (TASR) - V Košickom kraji pribudne päť nových landartových diel. V druhom ročníku súťaže Umenie na mieste X, ktorá prináša umelecké diela do návštevníckych lokalít, vyhlásili víťazov. Krajská organizácia Košice Región Turizmus (KRT) informovala, že nové diela vzniknú ešte pred tohtoročnou letnou turistickou sezónou.



Umelecké výtvory by tak mali ozvláštniť lokality Košiarny briežok pri Smižanoch, Národná prírodná rezervácia (NPR) Tajba, Drnava, Morské oko a Borša. K víťazom súťaže patria Jozef Pilát (s dielom Dúha vodu pije), Radovan Čerevka (Korytnačí bunker), Matúš Kurdel (1+1=les), Kristián Németh (Monument súčasnosti) a Eva Mária Moleková a Samuel Velebný (Priazeň lastovíčat). Z 20 prezentovaných prác ich vybrala odborná porota zložená z osobností z oblasti umenia a kultúry.



"Po dobrých skúsenostiach z vlaňajška dnes máme na stole návrhy úplne nových a svojím spôsobom prevratných diel. Tie oživia menej aj viac navštevované kúty Košického kraja. Koncept súťaže, v ktorej sa turistická lokalita premieňa na umeleckú expozíciu, je unikátny a vo výsledku sľubuje nové zážitky na miestach, kde by ich nikto nečakal," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Verí, že o diela bude zo strany návštevníkov záujem a že budúci rok pribudnú v kraji ďalšie.



Kurátorom projektu Umenie na mieste X je historik a teoretik umenia Peter Megyeši. Zmysel vidí najmä v kultivácii spoločenského prostredia. "Takýto projekt svojmu publiku poskytuje intelektuálne stimuly, estetické podnety a nejakým spôsobom aj celkovo scitlivuje spoločnosť. Vďaka nemu si uvedomujeme, že sme súčasťou sietí, ktoré nás presahujú, že prostredie tu bolo pred nami a bude tu aj po nás a my zaň nesieme istú zodpovednosť," skonštatoval.



Podľa krajskej organizácie už prebiehajú prvé administratívne úkony nevyhnutné na úspešnú realizáciu vybraných diel. Nasledovať bude samotná práca tvorcov a zasadenie výtvorov do turistických lokalít. "Všetkých autorov, ktorí sa doteraz do súťaže zapojili, vnímame ako nových ambasádorov našej destinácie. Svojou kreativitou totiž poukázali na zaujímavé miesta v Košickom kraji, ktoré chápeme ako križovatky na cestách k novým zážitkom, k umeniu i k ľuďom," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Rozšíri sa tak už existujúca kolekcia piatich artefaktov z prvého ročníka projektu, ktoré sú v Zádielskej doline, na Senianskych rybníkoch, pri Herlianskom gejzíre, jazere Turzov a letohrádku Sans Souci v Iliašovciach. Viac informácií prináša webstránka www.umenienamieste.sk.