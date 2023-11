Startup Campus v Košiciach dáva príležitosť startupom aj inovátorom

Košice 27. novembra (TASR) - Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) otvorilo svoje prvé startupové a coworkingové centrum Startup Campus. Nachádza sa v Košiciach na Strojárenskej ulici v priestoroch bývalej tabakovej továrne. "Ponúka 40 pracovných miest, osem mítingových miestností, komunitnú miestnosť, podcastové štúdio, fotografické štúdio či 3D tlačiareň, a to všetko na rozlohe 450 štvorcových metrov," informoval v pondelok Košický samosprávny kraj (KSK).



Ide o priestor pre začínajúcich podnikateľov, inovátorov, kreatívcov, startupy a kreatívnych tvorcov s cieľom podporiť ich rozvoj a spoluprácu.



"Je to vôbec prvýkrát, kedy samospráva otvára podobné startupové a coworkingové centrum na Slovensku, čo ukazuje rozvojový trend, akým sa chce Košický kraj uberať. Od roku 2018 opustilo Košický kraj takmer 20.000 ľudí, preto na župe dlhodobo pracujeme na tom, aby sme odlev mozgov zastavili," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. KSK je jedným zo zakladajúcich členov ICKK.



Rezervovať si miesto v Startup Campuse bude možné cez mobilnú aplikáciu alebo webovú stránku www.ickk.sk. "Hlavným poslaním Startup Campusu je podnietiť rast startupov, poskytnúť im dôležité zdroje a zabezpečiť im podporu, ktorú potrebujú na svoj rast a pre svoj úspech, a vytvorí miesto, kde sa bude stretávať inovačná komunita Košického kraja. Veríme, že toto miesto bude pomáhať pri vytváraní nových inovatívnych podnikov a pomôže rozvíjať celú regionálnu ekonomiku a bude miestom, ktoré dokáže pritiahnuť aj investície a záujem medzinárodných podnikov a spoluprácu s podnikateľmi a inovátormi v tomto regióne," priblížil generálny riaditeľ ICKK Peter Breyl.



Okrem KSK sú spoluzakladateľmi ICKK mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach.



Coworkingové centrum nadväzuje na koncept otvorených pracovísk a dáva príležitosť pre ľudí z rôznych odvetví, aby zdieľali spoločný priestor, skúsenosti a kontakty. To umožňuje podľa KSK synergickú interakciu medzi rôznymi podnikateľskými subjektmi a vytvára dynamické a kreatívne prostredie pre rozvoj nových nápadov a projektov.