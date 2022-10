Nových lekárov v Košickom kraji má motivovať náborový príspevok

Košice 24. októbra (TASR) – Nových lekárov, ktorí sa zaviažu odpracovať v ambulancii v Košickom samosprávnom kraji (KSK) určité obdobie, by mal motivovať náborový príspevok. Ide o súčasť opatrení, ktoré majú viesť k zlepšeniu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja. Informoval o tom v pondelok Úrad KSK.



Zastupiteľstvo KSK by mohlo rokovať o novej dotačnej schéme pre mladých a začínajúcich lekárov začiatkom budúceho roka. Finančne by si prilepšili aj lekári po absolvovaní atestácie. "Vďaka pripravovanému všeobecne záväznému nariadeniu by kraj takéto prostriedky vyčlenil zo svojho rozpočtu. Župe pomôže, ak bude môcť v pilotnej fáze projektu podporiť aspoň desať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," oznámil KSK.



Na zlepšenie situácie kraj vypracoval osem krokov. Týka sa to nedostatku lekárov v ambulanciách, ich vysokého veku, ale aj absencie špecialistov. Projekt na rozvoj zdravotníctva plánuje kraj spustiť začiatkom budúceho roka a opatrenia by mali byť zavádzané v najbližších troch rokoch.



Jedným z dôvodov, prečo lekárom chýba motivácia zostať pracovať v Košickom kraji, je nedostatok vhodných ambulantných priestorov, ale aj financií na ich vybavenie. Kraj preto monitoruje lokality, kde by mohli vzniknúť takzvané Centrá zdravia KSK. "V praxi by sa v nich sústreďovali dve až štyri vybavené ambulancie, ktoré uľahčia lekárom štart a pomôžu zlepšiť situáciu v regiónoch so slabšou dostupnosťou ambulantnej starostlivosti," uviedol kraj.



Vzniknúť by tak mohlo približne 15 nových alebo zrekonštruovaných centier, a to i v spolupráci s obcami alebo mestami. Možnosti na financovanie ponúka rozbehnutý projekt Catching up, v ktorom kraj spája sily s Európskou komisiou a Svetovou bankou, ale aj iné schémy eurofondov, rozpočet KSK či spolufinancovanie miest a obcí. Pri každom z plánovaných Centier zdravia KSK ráta kraj aj s lekárňou. "Okrem toho plánuje kraj založiť i vlastné s. r. o., vďaka čomu by vznikol krajský poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a krajský poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Takíto poskytovatelia by mohli v budúcnosti zabezpečovať i ambulantnú a lekárenskú pohotovostnú službu," informoval Úrad KSK.