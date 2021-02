Novým riaditeľom Spišského divadla bude Radovan Michalov

Košice 19. februára (TASR) - Novým riaditeľom Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi bude Radovan Michalov. Do funkcie ho na základe výberového konania v piatok vymenovalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Funkcie sa ujme 1. marca.



Michalov je producent a manažér v oblasti kreatívneho priemyslu, dosial pôsobil ako riaditeľ produkčnej spoločnosti CMart a eventovej agentúry Top Event Shows, GmbH. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom divadelných zoskupení BIG Names a Mirror Family, bol tiež organizátorom a umeleckým riaditeľom festivalu Živé sochy. V minulosti pracoval desať rokov ako kreatívny producent pre ministerstvo turizmu v Dubaji.



"Chcel by som rozšíriť umeleckú činnosť divadla, aby sme získali viac finančných prostriedkov, ako to bolo doteraz. Spišské divadlo disponuje v súčasnosti umeleckým súborom činohry, čo je asi málo v dnešnej dobe, keďže chceme byť ekonomickejší. Samozrejme, sú tam aj divadelné aktivity, ktoré dopomôžu k tomu, aby to divadlo prosperovalo, a hlavne sa ukázalo v očiach verejnosti v čo najlepšom svetle, dôležitá je aj spolupráca s mestom a KSK, aby sme podporili kultúrny turizmus," uviedol Michalov pred poslancami. Víziou je podľa jeho slov posunúť divadlo za hranice mesta, kraja i Slovenska.



Na výberovom konaní 27. januára sa zúčastnili dvaja uchádzači, okrem Michalova aj Mikuláš Macala. Ústna časť výberových konaní bola verejná, vysielaná on-line prenosom na webovej stránke KSK. Výberová komisia na základe výsledkov písomnej a ústnej časti odporučila na vymenovanie Michalova. Predchádzajúci dlhoročný riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák minulý rok odišiel do dôchodku.