Košický kraj obmedzí prevádzku posilových autobusových spojov

Košice 23. októbra (TASR) - Druhá vlna pandémie nového koronavírusu zasahuje aj do prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v Košickom kraji. Od stredy 28. októbra dôjde k prerušeniu prevádzky takzvaných posilových spojov, teda takých, ktoré premávajú v rannej a popoludňajšej špičke počas dní školského vyučovania.



„Dočasne pozastavených bude celkovo 103 spojov," informoval v piatok predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Kraj tieto opatrenia zavádza v súvislosti s nariadením ústredného krízového štábu SR o čiastočnom lockdowne. Zmena cestovných poriadkov sa týka zmluvných autobusových dopravcov, ktorými sú spoločnosti eurobus a Arriva Michalovce.



„Za uplynulý týždeň klesol počet cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v našom kraji takmer o tretinu. Kým v bežný pracovný deň využilo cestovanie do práce či školy zhruba 77 000 cestujúcich, aktuálne je to v priemere 50 000," uviedol Trnka.



Keďže sa aktuálne stredoškoláci a vysokoškoláci vzdelávajú dištančne, obmedzená bude aj prevádzka dopravného spojenia z Michaloviec do Prešova. Základná dopravná obslužnosť v kraji však bude naďalej zabezpečená, keďže za dočasne pozastavené spoje existuje podľa kraja alternatíva inej ponuky verejnej dopravy, napríklad vlakových spojení.



V prípade, ak táto zmena potrvá do konca platnosti aktuálnych cestovných poriadkov, teda do 12. decembra, po obmedzení prevádzky posilových spojov najazdia prímestské autobusy v kraji o takmer 55 000 kilometrov menej.



K zmenám dôjde aj v dňoch, keď mali byť školské prázdniny. Na základe zmenených termínov bude prímestská autobusová doprava premávať v bežnom prázdninovom režime 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra.



KSK zároveň reaguje na zrušené autobusové spoje komerčných diaľkových liniek (Humenné – Košice – Banská Bystrica a Košice – Rožňava – Brno).



Za zrušený spoj o 7:00 z Košíc do Rožňavy je vytvorená možnosť cestovať z Košíc o 6:55 s garantovaným prestupom v Moldave nad Bodvou o 7:40 do Rožňavy. Za zrušený spoj o 8:45 z Košíc do Rožňavy je vytvorená nová možnosť cestovať prímestskou autobusovou dopravou z Košíc o 9:15 s garantovaným prestupom v Moldave nad Bodvou o 10:10. Zároveň vzniká nové spojenie z Rožňavy do Košíc o 12:20 s prestupom v Moldave nad Bodvou o 13:25.



Ide už o druhú zmenu v cestovných poriadkoch dopravcov KSK od začiatku nového školského roka. Prvá vstúpila do platnosti 16. októbra, keď župa pozastavila prevádzku piatkových a nedeľňajších spojov so značkami "V" a "N", ktoré zvážali žiakov a študentov z a na internáty. Informácie o aktuálnej ponuke sú uvedené na stránkach autobusových dopravcov a na www.cp.sk.