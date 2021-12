Obstarávanie a cenu v kauze teplomerov preverí hlavný kontrolór

Košice 13. decembra (TASR) – Hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja (KSK) Jozef Hudák vykoná kontrolu prípravy a priebehu verejného obstarania nákupu prechodových teplomerov, ktoré realizoval Košický samosprávny kraj (KSK). Vyplýva to z uznesenia, ktoré v pondelok schválili krajskí poslanci v súvislosti s podozreniami z predraženého nákupu.



Súčasťou kontroly má byť aj porovnanie jednotkovej ceny bezkontaktných teplomerov a zdôvodnenie rozdielu oproti cenám, za ktoré obstarávali takýto tovar iné samosprávne kraje. Uznesenie navrhol poslanec Ján Jakubov. Poslanci zároveň vzali na vedomie informáciu predsedu KSK Rastislava Trnku v medializovanej kauze.



Trnka opätovne uviedol, že teplomery zakúpené KSK za vyše 180.000 eur oproti tým, ktoré v minulosti nakupovali Banskobystrický a Nitriansky samosprávny kraj, boli vo vyššej verzii, s dodávkou, montážou a kalibráciou, ako aj predĺženou zárukou. Zároveň konštatoval, že vychádzali z víťaznej ponuky od oslovených troch firiem. "Sme presvedčení, že sme pri týchto zákazkách postupovali nie že v súlade, ale nad rámec zákona," povedal. Oslovená pritom bola podľa neho aj firma, ktorá dodávala teplomery do iných dvoch krajov, pričom v prvom prípade nereagovala a v druhom dala ešte vyššiu, ako bola víťazná ponuka.



KSK podľa Trnku očakáva kontroly aj zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informoval, že sám zriadil komisiu na čele s hlavným kontrolórom kraja na porovnanie cien dodaných teplomerov a analýzu skutkového stavu. Do komisie pozval aj poslancov Jakubova a Milana Potockého, prvý účasť v komisii na zastupiteľstve odmietol. "V prípade, že po analýze porovnaných cien dodaných teplomerov vo verejných inštitúciách bude zdokladovaný rozdiel, budeme vymáhať tento rozdiel od dodávateľa," oznámil Trnka.



Podľa informácií Denníka N mal KSK nakúpiť v porovnaní s inými krajmi teplomery za dvojnásobnú cenu.