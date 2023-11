Obvinený šéf Správy ciest Košického kraja Anton T. sa vzdal funkcie

Košice 23. novembra (TASR) - Políciou obvinený generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Anton T. sa vzdal funkcie. Na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva, zvolanom s cieľom odvolať šéfa správy ciest, to oznámil predseda KSK Rastislav Trnka.



Zastupiteľstvo iba schválilo uznesenie, ktorým vzalo rezignáciu Antona T. na vedomie. Trnka k bodu neotvoril rozpravu, čo vyvolalo kritiku časti poslancov.



Polícia obvinila Antona T. z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Antona T. 9. novembra, Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho 12. novembra vzal do väzby. Najvyšší súd (NS) SR ho však v stredu (22. 11.) prepustil z väzby s tým, že nezistil dôvody väzby.