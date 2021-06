Očkovacie centrá pokračujú, v Michalovciach opäť ponúkajú aj Sputnik

Košice 15. júna (TASR) – Všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá Košického samosprávneho kraja ostávajú počas tohto týždňa naďalej v prevádzke. Čakáreň pre záujemcov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa však napĺňa čoraz pomalšie, informoval Úrad KSK.



Ruskou vakcínou Sputnik V budú očkovať vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach opäť v sobotu 19. júna, v nedeľu 20. júna tam budú očkovať vakcínou Pfizer/BioNTech. Uplynulú sobotu v Michalovciach na úvod zaočkovali ruskou vakcínou 723 záujemcov.



Veľkokapacitné centrum na Ostrovského ulici v Košiciach bude otvorené od štvrtka do nedele (17. - 20. 6.), očkovať budú vakcínami AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. V Spišskej Novej Vsi počas víkendu budú naďalej očkovať Modernou.



„Krajské veľkokapacitné očkovacie centrá ostávajú nateraz v prevádzke, zatiaľ ich neplánujeme zatvárať. Aj my však evidujeme, že čakáreň sa napĺňa čoraz pomalšie. Aby sme vakcíny posunuli bližšie k tým, ktorí sa nemôžu prísť zaočkovať do niektorého z očkovacích centier, posilnili sme očkovanie v teréne prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Za sedem týždňov takto v teréne podľa neho zaočkovali viac ako 9000 ľudí.



Zdravotníci počas tohto týždňa navštívia 45 obcí a miest vo všetkých regiónoch kraja, v teréne podajú vakcínu približne 2500 východniarom. Krajský očkovací autobus bude tento týždeň premávať po Zemplíne, navštívi obce Veľaty, Slovenské Nové Mesto, Borša, Príbeník, Leles, Veľký Horeš či Stredu nad Bodrogom. Výjazdová očkovacia služba bude podávať vakcíny seniorom na Spiši aj v okrese Košice-okolie, zavíta do obcí Smolník, Štós, Harichovce, Plešivec, Jasov či Vyšný Medzev. Celkovo KSK podal k 15. júnu viac ako 180.000 dávok vakcín.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne rozšírilo skupiny osôb, ktoré sa môžu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Ide o ľudí bez verejného zdravotného poistenia, teda tých, ktorí majú udelený pobyt na Slovensku, študentov vysokých, stredných aj základných škôl či žiadateľov o azyl, o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté.



"V krajských očkovacích centrách zatiaľ neprebieha očkovanie detí nad 12 rokov," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Záujemcovia o očkovanie sa môžu naďalej prihlasovať prostredníctvom registračného systému, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií na korona.gov.sk.