Očkovanie v Košiciach bude pred nákupnými centrami aj vo farnostiach

Košice 9. augusta (TASR) – Výjazdový tím Košického samosprávneho kraja (KSK) bude tento týždeň očkovať pred ďalšími obchodnými centrami v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Krompachoch a Gelnici. Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 ponúkne záujemcom aj pred autobusovými stanicami v Michalovciach a Košiciach. Očkovanie na verejných miestach prebieha bez registrácie vopred, informoval v pondelok Úrad KSK.



V súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku ponúka Košický kraj možnosť zaočkovať sa aj veriacim priamo vo farnostiach. Tie mohli záujem o vakcináciu nahlásiť do 4. augusta, doposiaľ tak urobili štyri farnosti, ktoré sú aj z Prešovského kraja. „Už vo štvrtok (12. 8.) zaočkujeme veriacich v Parchovanoch, Ohradzanoch, Šarišskej Porube a vo Veľkom Šariši,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Ponuka očkovania vo farnostiach je podľa KSK stále v platnosti, a to do 20. augusta. Očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen od výrobcu Johnson & Johnson, pri ktorej sa za plne zaočkovaného považuje človek po 21 dňoch od podania očkovacej látky. Stretnutie s pápežom bude v septembri umožnené iba plne zaočkovaným.



Podľa harmonogramu očkovanie pri autobusových staniciach prebieha v pondelok v Michalovciach a v utorok (10. 8.) v Košiciach. Pred obchodnými centrami a supermarketmi sa tak stane v stredu (11. 8.) v košickej časti Nad jazerom, vo štvrtok (12. 8.) v košickej časti Západ, v piatok (13. 8.) v Krompachoch a sobotu (14. 8.) v Gelnici. Priamo v obchodnom centre budú očkovať v piatok v Spišskej Novej Vsi.



„Zdravotníci doposiaľ v teréne podali takmer 33.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V tomto tempe chceme pokračovať aj naďalej. Aj počas nasledujúcich dní nájdu východniari výjazdové tímy pred nákupnými centrami, tentoraz na Spiši. Prvýkrát zriadime očkovaciu kóju aj v interiéri jedného z najväčších obchodných centier v Spišskej Novej Vsi. Podávať sa bude jednodávková vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson,“ uviedol Trnka.



Očkovacie tímy vyrazia počas týždňa aj do 13 miest a obcí vrátane košickej väznice a marginalizovanej komunity na košickom sídlisku Luník IX. V týždni budú v činnosti aj všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá, a to v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Od spustenia očkovania proti COVID-19 podal KSK viac ako 250.000 vakcín.