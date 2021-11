Košický kraj spustí očkovanie v ďalšom obchodnom centre

Košice 22. novembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) aktuálne zaznamenáva zvýšený záujem o očkovanie a aj z tohto dôvodu otvára očkovaciu kóju v ďalšom nákupnom centre v Košiciach. Každý utorok budú záujemcom o vakcínu k dispozícii zdravotníci v obchodnom centre na Toryskej ulici v mestskej časti Západ. Informoval o tom v pondelok Úrad KSK s tým, že do dočasných očkovacích kójí v obchodných centrách sa bez problémov dostanú aj ľudia, ktorí ešte neabsolvovali očkovanie.



„Východniari sa nemusia obávať, že by ich ako nezaočkovaných nepustili do priestorov nákupného centra. Vyhláška myslí na takéto prípady, na vakcináciu v nich sa vzťahuje výnimka,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na Slovensku začali od pondelka platiť nové opatrenia v rámci COVID automatu. V najväčšej miere ich pocítia práve nezaočkovaní, jedným z nich je obmedzenie vstupu do nákupných centier.



„Kapacity v nemocniciach sa pomaly míňajú a pre ťažké stavy v dôsledku koronavírusu je dočasne na vedľajšej koľaji aj tzv. biela medicína. Niektoré lekárske zákroky však nepočkajú. Východniarov, ktorí nad očkovaním doposiaľ váhali, župa zaočkuje prostredníctvom ambulancie na kolesách v siedmich mestách. Každý deň v týždni sa zároveň otvoria aj improvizované očkovacie kóje. Za uplynulý týždeň sme v teréne zaočkovali viac ako 3300 ľudí rôznymi vakcínami. Verím, že toto číslo ešte porastie a spoločne si tak ochránime zdravie,“ konštatoval Trnka.



KSK doposiaľ podal viac ako 290.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho viac ako 49.000 v teréne. Aj v aktuálnom týždni pokračuje v očkovaní na verejných miestach, očkovací autobus vyrazí do Rožňavy, Trebišova, Dobšinej, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou, Veľkých Kapušian či Michaloviec. Očkovať sa bude i v nákupných centrách v rámci Košíc, na košickej železničnej stanici, ako aj v nákupnom stredisku v Spišskej Novej Vsi. Zdravotníci podajú vakcínu aj klientom zariadení sociálnych služieb či obyvateľom obcí Ďurkov, Olšovany, Švedlár, Valaliky, Dlhá Ves a ďalších. Počas víkendu bude opäť v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach.