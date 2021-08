Očkovacia služba Košického kraja pokračuje vo výjazdoch

Košice 31. augusta (TASR) – Výjazdová očkovacia služba Košického kraja pokračuje v podávaní vakcín obyvateľom v ich mestách a obciach aj počas aktuálneho týždňa. Okrem toho zdravotníci navštívia aj imobilných záujemcov priamo v ich domácnostiach. Košický samosprávny kraj (KSK) doposiaľ podal proti ochoreniu COVID-19 viac ako 258.000 vakcín, z toho viac ako 36.000 v teréne, informoval v utorok Úrad KSK.



„Imobilných východniarov už v piatok (3. 9.) zaočkujú zdravotníci priamo v ich byte či dome jednodávkovou vakcínou Janssen, a to na základe záujmu, ktorý nahlásili svojmu primátorovi či starostovi,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Obyvatelia s pohybovými ťažkosťami sa na očkovanie môžu prihlásiť u primátora alebo starostu. Vakcínu podajú ľuďom na základe zoznamu od konkrétneho mesta a obce.



V tomto týždni pokračuje očkovanie vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson na verejných miestach. Cieľmi výjazdového tímu sú Dobšiná, Spišské Vlachy, Čierna nad Tisou, Gelnica či Rožňava, očkovanie bude aj v obchodnom centre v Spišskej Novej Vsi. Simulované očkovacie centrum je už tradične na Luníku IX v Košiciach.



V nedeľu (5. 9.) bude k dispozícii aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach, a to od 8.00 h do 16.00 h, očkovať tam budú do 10.00 h aj deti. V pondelok (6. 9.) bude veľkokapacitné očkovacie centrum otvorené v Michalovciach od 14.00 do 17.00 h a v Spišskej Novej Vsi od 14.00 do 16.00 h.