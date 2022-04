Košický kraj odkúpi telocvičňu od mesta Rožňava za vyše 250.000 eur

Košice 25. apríla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi od mesta Rožňava telocvičňu, ktorá je pri strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb, a to za sumu 253.972 eur. Schválilo to v pondelok krajské zastupiteľstvo.



„Z dôvodov, že telocvičňa je využívaná školou a nachádza sa na pozemku KSK, ako aj v areáli s pozemkami a stavbami KSK, riešením je jej odkúpenie,“ informoval v materiáli na rokovanie Úrad KSK. Podmienkou kúpy podľa uznesenia je späťvzatie žaloby mestom Rožňava voči KSK. Mesto žalovalo kraj o zaplatenie 34.800 eur z titulu užívania telocvične. Okresný súd (OS) v Banskej Bystrici vydal v spore 22. mája 2020 platobný rozkaz, proti ktorému KSK podal odpor a rozporuje nájom čo do dôvodu aj výšky.



Súčasťou mimosúdnych dojednaní z 9. februára o kúpe telocvične za hodnotu podľa znaleckého posudku bolo aj dojednanie o úhrade nájomného mestu vo výške z posledného uzavretého nájomného vzťahu. „Podľa nájomnej zmluvy a jej posledného dodatku je nájomné približne 80 eur za rok, to znamená, škola by mala zaplatiť mestu úhradu približne 240 eur,“ uviedol kraj.