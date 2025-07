Ohlásili Letecké dni Košického kraja s inou dimenziou

Košice 11. júla (TASR) - Letecké dni Košického kraja 2025 sa uskutočnia 6. a 7. septembra v areáli Letiska Košice v blízkosti Múzea letectva. Oznámil to v piatok Košický samosprávny kraj (KSK) s tým, že „vďaka novému strategickému partnerstvu a presunu na novú lokáciu sa podujatie posúva do úplne inej dimenzie“.



KSK uzavrel partnerstvo so Slovenskou leteckou asociáciou (SLA), ako aj zmluvu o prenájme pozemkov s košickým letiskom. Už skôr pritom avizovalo združenie Aeroklub Košice v rovnakom termíne v oblasti letiska podujatie Letecké dni Košice.



„Naším zámerom je priniesť návštevníkom a nadšencom letectva skutočne svetové podujatie práve tu, v Košickom kraji. Veríme, že táto spolupráca s renomovanými odborníkmi z leteckého sveta vytvorí na východe Slovenska nové centrum leteckého turizmu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK avizuje medzinárodný program s prezentáciou špičkovej leteckej akrobacie, historických i moderných lietadiel, ale aj nočnú show. Nedeľný program bude špeciálne koncipovaný pre rodiny s deťmi. „Kvalita a skúsenosti, ktoré máme z organizácie SIAF a ďalších medzinárodných eventov, nám umožňujú pripraviť program na najvyššej úrovni. Pre nás je to zároveň vzrušujúca výzva - priniesť náš know-how na východ Slovenska a vytvoriť tu nové letecké centrum,“ uviedol Hubert Štoksa zo SLA. Špecialitou bude podľa neho show za šera a noci s tým, že na lietadlách bude rôzna pyrotechnika vytvárajúca efektné obrazce, ako aj dronová show. „My pôjdeme v sobotu s 300 dronmi naraz, čo bude celoslovenský rekord,“ dodal. Z leteckých dní sa podľa neho stane kultúrno-spoločenská akcia. KSK ho podľa neho oslovil v máji, čo vnímal ako veľkú výzvu.



Podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej má podujatie ambíciu stať sa významným magnetom pre návštevníkov zo Slovenska i celej Európy.



Príprava podujatia bude podľa predsedu KSK stáť 200.000 eur. „Ale na konci dňa, teda po spočítaní všetkých plusov a výnosov, lebo my budeme vyberať vstupné, tak budeme na nule alebo ešte v pluse,“ povedal pre novinárov.



Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv uzavrela organizácia Košice Región Turizmus 26. mája s Letiskom Košice zmluvu o nájme pozemkov letiska na septembrové Letecké dni Košického kraja. Nájomné bude jedno euro za každého návštevníka podujatia.



V minulých rokoch organizovalo Letecké dni Košického kraja s podporou a v spolupráci s KSK združenie Aeroklub Košice. Keďže to vlani nedostalo na tento rok od KSK žiadanú dotáciu 50.000 eur, avizovalo na 6. a 7. septembra podujatie aj s podporou mesta s názvom Letecké dni Košice. V tlačovej správe zo 4. júla združenie upozornilo, že informáciu o mieste a termíne konania podujatia zverejnilo prostredníctvom svojej webovej stránky už v minulom roku. „Okrem údivu nad tým, že naša žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na podporu podujatia pre tento ročník a KSK napriek tomu prejavuje iniciatívu pri organizácii leteckých dní, vyjadrujeme vážne obavy z ohrozenia úrovne, kvality a reputácie košických leteckých dni, a napokon aj z možného zániku podujatia ako takého do budúcna,“ uviedol Aeroklub Košice.



Predseda KSK obavy z ohrozenia podujatia odmieta a k jeho organizácii v minulosti vyjadril výhrady. Rovnako odmieta slová o „krádeži“ podujatia. „Jednoducho, začali sme rozmýšľať, akým spôsobom zabezpečíme podujatie na vyššej úrovni s vyššou kvalitou v tomto roku. A tak sme sa dostali k Slovenskej leteckej asociácii, získali sme súhlas z Letiska Košice a zároveň sme zahrnuli do celých Leteckých dní Košického kraja Múzeum letectva,“ povedal.