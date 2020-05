Košický kraj opäť otvára kultúrne zariadenia

Košice 7. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom a opätovne otvára svoje kultúrne zariadenia. Ako prvé by mali svoje brány otvoriť krajské knižnice, a to 18. mája. Od 19. mája budú otvorené múzeá a galérie. Divadlá, hvezdárne a osvetové strediská ostávajú zatiaľ zatvorené, informoval vo štvrtok Úrad KSK.



"Opatrenia, ktoré sme v našom kraji zaviedli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, budeme, rovnako ako iné samosprávy, uvoľňovať postupne. K zatvoreniu župných kultúrnych zariadení sme pristúpili skôr ako štát a rovnako zodpovedne pristupujeme aj k ich opätovnému otvoreniu. Ak majú byť znova prístupné pre verejnosť, chceme si byť istí, že je zabezpečená ochrana zdravia návštevníkov aj našich zamestnancov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Knižnice, múzeá a galérie aktuálne prechádzajú dôkladnou dezinfekciou, zamestnancom bude kraj v rámci možností distribuovať ochranné pomôcky. Pri vstupe do každého zariadenia by malo byť inštalované zariadenie na dezinfekciu rúk. Zamestnanci knižníc budú povinní okrem rúška nosiť aj ochranné rukavice. Po vrátení knihy bude manipulácia s ňou možná až po 24 hodinách.



Múzeá a galérie musia zabezpečiť, aby bola vzdialenosť medzi návštevníkmi najmenej dva metre, pričom na 25 štvorcových metrov môže byť iba jeden návštevník. V inštitúciách budú upravené aj otváracie hodiny, jeden deň v týždni by mal byť vyhradený výlučne na dezinfekciu priestorov. Otváracie hodiny jednotlivých kultúrnych zariadení budú zverejnené na ich webových stránkach.



Na polovicu mája kraj plánoval tradičnú Noc múzeí a galérií, z dôvodu zrušenia hromadných podujatí sa presúva pravdepodobne na jeseň.



KSK je zriaďovateľom 23 kultúrnych zariadení, v ktorých pracuje viac ako 550 zamestnancov. Hromadné kultúrne akcie boli v kraji zrušené od 10. marca, keď došlo aj k zatvoreniu kultúrnych zariadení. Kraj aktuálne vyhodnocuje výpadky v ich príjmoch.



"Za mesiace marec a apríl odhadujeme výpadok v príjmoch v našich kultúrnych zariadeniach vo výške takmer 170 000 eur, z toho necelých 100 000 eur predstavuje výpadok tržieb štyroch župných divadiel, najmä zo vstupného za neodohraté predstavenia," konštatoval Trnka.



Ak by sa v letných, prípadne ani jesenných mesiacoch nekonali pripravované festivaly, krajské kultúrne zariadenia by celkovo prišli o viac ako 460 000 eur.