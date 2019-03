Košický samosprávny kraj vstupuje do Združenia európskych regiónov

Združenie európskych regiónov je európska organizácia, združujúca 150 regiónov z 35 rôznych krajín Európy. Jeho členmi sú aj regióny susedných krajín Slovenska, a to Rakúska a Maďarska.

Košice 3. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) sa stane členom Združenia európskych regiónov (AER). Spolu s ročným členským príspevkom, ktorý je aktuálne pre KSK v sume približne 6000 eur, to tento týždeň schválilo krajské zastupiteľstvo.



Združenie európskych regiónov je európska organizácia, združujúca 150 regiónov z 35 rôznych krajín Európy. Jeho členmi sú aj regióny susedných krajín Slovenska, a to Rakúska (Dolné Rakúsko, Tirolsko, Horné Rakúsko a Viedeň) a Maďarska (Csongrád).



"Združenie je otvorené všetkým európskym regiónom, ktoré prejavia záujem aktívne participovať na aktivitách AER a stať sa tak spoluautorom európskej politiky, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia regiónov v Európskej únii. Členstvo v medzinárodnej organizácii, akou je AER, zvyšuje prestíž kraja a dodáva mu váhu pri presadzovaní politických, ekonomických a kultúrnych záujmov regiónu na európskej pôde," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Práca KSK v AER bude podľa neho zabezpečovaná novovzniknutým oddelením pre európske záležitosti.



KSK už bolo členom združenia AER od roku 2006 do roku 2013, keď zo združenia vystúpil pre nesplnené očakávania. Za uplynulých sedem rokov však podľa Úradu KSK prešlo AER veľkými zmenami v rámci svojho fungovania, ako aj financovania.