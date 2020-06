Košický kraj opravuje cestu medzi Boliarovom a Bačkovíkom

Košice 25. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal v druhej polovici júna s rekonštrukciou úseku cesty medzi obcami Boliarov a Bačkovík v okrese Košice-okolie. Investícia vo výške viac než 615.000 eur je financovaná z úveru z Európskej investičnej banky (EIB). Práce by mali byť ukončené najneskôr na jar budúceho roka, informoval Úrad KSK.



Komunikácia bola dlhodobo v zlom technickom stave, problémy spôsobovali najmä poškodené priepusty. "V kritickom stave bol hlavne priepust pri vstupe do Bačkovíka, v dôsledku čoho dochádzalo počas dažďov k zaplavovaniu časti cesty. Sme preto radi, že Košický kraj realizuje túto opravu. Aj keď ide o cestu tretej triedy, využíva ju množstvo ľudí, ktorí dochádzajú do školy či práce v Košiciach," povedal starosta obce Bačkovík František Korečko.



S rekonštrukciou začal zhotoviteľ 19. júna, opravy sa dočká úsek v celkovej dĺžke takmer 2,5 kilometra. Nový asfaltový koberec už je v intraviláne obce Bačkovík, aktuálne prebiehajú práce na rekonštrukcii priepustu pri vstupe do obce.



V rámci projektu zrekonštruujú aj dva mosty v Bačkovíku a Boliarove. "Pôjde o komplexnú rekonštrukciu, čo znamená, že nosníky mostov budú demontované a na ich mieste bude vybudovaná nová mostná konštrukcia. Práce budú prebiehať vždy v jednom profile cesty, takže nebudú potrebné obchádzkové trasy. Vodiči však musia rátať s dočasnými dopravnými obmedzeniami," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.



Obidva mosty boli zaradené do kategórie 5, čo znamená zlý stavebno-technický stav. Ďalšie práce budú spočívať v rekonštrukcii spolu ôsmich priepustov, opravia dlažbu v priekopách, upravia krajnice, osadia zvodidlá a obnovia dopravné značenie.