Košický kraj opravuje cestu na hlavnom ťahu medzi Čaňou a Haniskou

Čaňa 7. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal tento týždeň s opravou povrchu vozovky na ceste tretej triedy od kruhového objazdu v Haniske po železničné priecestie v Čani (okres Košice-okolie). Obnovou prejde viac ako 3,5 kilometra dlhý úsek. Vodičov na tejto trase roky trápili výtlky i zničený povrch, ktorý už predstavoval bezpečnostné riziko. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



Oprava cesty bude stáť viac ako 212.000 eur, financovaná bude z prostriedkov kraja. Práce, ktoré by mali trvať približne mesiac, sa aktuálne realizujú s menšími dopravnými obmedzeniami.



Komunikácia je podľa predsedu KSK Rastislava Trnku dlhodobo v zlom technickom stave, za čo môže vysoká dynamika dopravy. "Denne týmto úsekom prechádzajú osobné autá aj nákladná doprava smerujúca do priemyselného parku. Obyvatelia sa môžu tešiť na bezpečnejšiu cestu, ktorú opravíme technológiou emulzného mikrokoberca. Stavebníci budú pracovať vždy v jednom jazdnom pruhu, bez dlhodobých dopravných obmedzení," uviedol Trnka.



Práce by mali potrvať približne mesiac. Ich súčasťou je frézovanie asfaltového podkladu, aplikovanie spojovacieho postreku a dvoch vrstiev mikrokoberca. Zlepšia sa tak protišmykové vlastnosti vozovky aj odvodnenie povrchu cesty. Podľa kraja ide o rýchly a moderný spôsob, ktorý je lacnejší ako asfaltová úprava a bude mať dlhšiu životnosť. Výhodou mikrokoberca je, že po jeho položení môžu po úseku prejsť vozidlá už do jednej hodiny.



KSK bude ešte túto jeseň pokračovať v oprave nadväzujúceho úseku, a to od železničného priecestia v Čani po križovatku v smere na obec Gyňov. Pôjde o tzv. súvislú opravu cesty, keď na celom úseku pribudne nový asfaltový koberec. Medzi Haniskou a intravilánom obce Čaňa tak bude vynovená cesta v celkovej dĺžke približne 4,2 kilometra.