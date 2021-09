Košický kraj opravuje problémovú cestu pri obci Vtáčkovce

Ploské 23. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj realizuje v týchto dňoch opravu cesty III/3336 medzi obcami Ploské, časť Ortáše a Vtáčkovce. Cesta bola v havarijnom stave a vyžadovala si komplexnejšiu opravu. Išlo o jeden z najproblémovejších úsekov v okrese Košice-okolie, ktorý spôsoboval problémy vodičom aj obyvateľom, informoval vo štvrtok Úrad KSK.



Podľa predsedu kraja Rastislava Trnku Správa ciest KSK zrealizovala počas leta mimoriadnu kontrolu tejto cesty tak, aby bol zvolený najvhodnejší spôsob aj rozsah jej opravy.



„Ide o úsek, ktorý bol veľmi poškodený, väčšia oprava tu nebola realizovaná bezmála 50 rokov, teda od výstavby cesty. Snažili sme sa preto nájsť riešenie, ako túto cestu opraviť ešte v tejto sezóne tak, aby bola bezpečnou pre vodičov aj obyvateľov," uviedol Trnka.



Práce začali v pondelok (20. 9.), opravou prechádza úsek v celkovej dĺžke 4,5 kilometra od časti obce Ploské – Ortáše po križovatku s cestou III/3335, ktorá sa nachádza za obcou Vtáčkovce v smere na Kecerovce. Zároveň Správa ciest KSK opravila aj nadväzujúci úsek do Keceroviec.



Práce zahŕňajú čistenie priekop, úpravu krajníc, vyrovnanie a samotné položenie penetračného makadamu v celej dĺžke opravovaného úseku. Počas prác musia vodiči rátať s dočasnými dopravnými obmedzeniami, cestári zasahujú vždy do jedného jazdného pruhu.



Opravu financuje kraj zo svojho rozpočtu, vzhľadom na stav cesty ide o jednu z finančne najnákladnejších opráv v okrese Košice-okolie v aktuálnej stavebnej sezóne. Celkovo si vyžiada takmer 400.000 eur. Práce by mali prebiehať do polovice októbra, presný termín ukončenia prác bude závisieť aj od poveternostných podmienok.