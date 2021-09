Osobnosti si prevzali najvyššie verejné ocenenia košického kraja

Košice 4. septembra (TASR) – Najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2020 získalo 19 osobností a dva kolektívy. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Čestnú cenu predsedu KSK získali paralympionička Helena Kašická, učiteľka informatiky Angelika Hanesz, kolektív Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice, marketingová manažérka, publicistka a aktivistka Ľudmila Kolesárová, generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko, in memoriam ošetrovateľka ranených Helena Mišurdová, herečka Eva Pavlíková, pedagogička a romistka Jurina Rusnáková, včelár Tibor Vargapál a technologická inovátorka Mária Virčíková.



Cena predsedu KSK bola udelená právnikovi a pedagógovi Ladislavovi Oroszovi, bežeckej legende Jozefovi Plachému, prednostovi Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice Jánovi Rosochovi, astrofyzikovi Norbertovi Wernerovi a združeniu Pre lepší život z Rankoviec.



Cenu KSK získali akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová, herečka, režisérka a kultúrna producentka Ľubica Blaškovičová, folkloristka Marcela Maniaková, pedagogička Viera Skoumalová a filmový režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko. Historickou osobnosťou regiónu sa stal prvý župan Košickej župy Ján Rumann.



"Máme tu množstvo osobností, ktoré by sme mohli oceňovať aj každý druhý mesiac na takýchto galavečeroch, avšak naozaj musíme vybrať raz do roka tie najväčšie. Myslím si, že tohto roku sa nám to naozaj podarilo," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Ako doplnila Terezková, ocenený režisér, rodák z Kojšova, Juraj Jakubisko, v rámci návštevy východného Slovenska zavíta aj do svojej rodnej obce.



"V nedeľu (5. 9.) o 9.45 h sa bude presúvať do gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na koči, kde sa zúčastní liturgie. Po skončení sa presunie do Izby tradícií a osobností pri chráme. Pri tejto príležitosti chce obec založiť pamätnú izbu Juraja Jakubiska," priblížila Terezková.



KSK každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré svojou poctivou prácou a svedomitosťou dosiahli mimoriadne úspechy a pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.