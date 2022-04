VEREJNÉ OCENENIA KOŠICKÉHO KRAJA: Prevzali si ich aj kolektívy

Košice 23. apríla (TASR) – Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2021 získalo celkovo 15 osobností a šesť kolektívov. Ich slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v sobotu v Štátnom divadle v Košiciach. Špeciálne ocenenie Historická osobnosť regiónu udelilo krajské zastupiteľstvo in memoriam Jánovi Borodáčovi za založenie Východoslovenského národného divadla v Košiciach a za výchovu generácie umelcov súborov činohry, opery a baletu.



Cenu KSK si prevzali vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ Juraj Ciberej, bývalý dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Jozef Suchoža a prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Košice-Šaca Ľudovít Želinský. Z kolektívov patrí táto cena Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, a Folklórnej skupine Jadlovec Margecany.



Cenou predsedu KSK boli ocenení vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) Ján Danko, choreografi a taneční pedagógovia Marilena Halászová a Andrej Halász, pedagóg a priekopník environmentálneho zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov Tomáš Havlík, organický chemik a zakladateľ laboratória nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie Ján Imrich a maliar Zoltán "Enzoe" Nagy.



Čestnú cenu predsedu KSK získali herečka Beáta Drotárová, učiteľka Ľubica Fedorová, režisér Peter Kerekes, generálny riaditeľ Antik Telecom Igor Kolla, biotechnologička Darina Štyriaková, športovec Alexander Vaško ml., Dobrovoľnícke centrum KSK, Karpatská nadácia, občianske združenie Maják nádeje a hudobná skupina No Name.



"So samozrejmosťou môžem povedať, že o výnimočných ľudí v našej župe nemáme núdzu. Tento rok oceňujeme 15 výnimočných osobností a šesť kolektívov, všetci sú symbolom svedomitej práce, šikovnosti a nadania. Aj preto si zaslúžia náš obdiv aj poďakovanie," povedal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý ceny odovzdával.