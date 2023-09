Košický kraj otvoril nový školský rok v Šaci pri obnovenom bazéne

Košice 4. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) otvoril nový školský rok pri obnovenom bazéne v Strednej odbornej škole (SOŠ) priemyselných technológií v košickej mestskej časti Šaca. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že na nevyhnutnú obnovu tohto športoviska prispel sumou takmer 240.000 eur.



"Bazén pri našej župnej škole poskytuje priestor pre celý rad vodných športov v rámci hodín telesnej výchovy žiakov. Jeho brány sa však budú pre žiakov školy bez poplatku otvárať aj po vyučovaní, a to s výrazne vynoveným zázemím," povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že väčší komfort zaručí vynovená chodba, hala, dlažby, ale aj zrekonštruované šatne či nové skrinky. Energetickú náročnosť zas ovplyvní nové úsporné osvetlenie aj znížené stropy.



Rekonštrukcia zázemia plavárne bola rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej, do ktorej investovala škola približne 128.000 eur, vymenili odsávacie zariadenie. Druhú časť financoval KSK zo svojho rozpočtu.



Samotný bazén je dlhý 25 metrov, široký 15 metrov a dosahuje hĺbku 1,6 metra. Spolu sedem plaveckých dráh spĺňa kritériá na tréning športovcov, pričom súčasťou priestoru je aj tribúna pre 100 divákov. Komplex dopĺňa fínska sauna s ochladzovacím bazénom.



"Naša plaváreň sa na zhruba osem mesiacov premenila na stavenisko, no stálo to za to. Modernizácia bola už viac ako nevyhnutná, najmä pre komfort jej návštevníkov. Prioritne ju budú, tak ako doposiaľ, využívať naši študenti. V prípade, že to kapacity dovolia, okrem nich bude bazén aj sauna k dispozícii pre širokú verejnosť, a to aj počas víkendov," uviedol riaditeľ školy Peter Smolnický. Ako dodal, podľa možností a obsadenosti budú môcť v bazéne trénovať aj profesionálne kluby.



SOŠ priemyselných technológií na Učňovskej ulici v Šaci bude v tomto školskom roku navštevovať približne 470 stredoškolákov v šiestich študijných odboroch.