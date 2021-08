Pamätník na Dargove pre práce uzatvoria

Košice 20. augusta (TASR) – Pamätník oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku bude od pondelka pre verejnosť z dôvodu rekonštrukcie zatvorený. Areál bude oplotený a zatvorená bude aj Sieň bojovej slávy. Informoval o tom Košický samosprávny kraj, ktorý rekonštrukciu realizuje s tým, že tradičné oslavy Slovenského národného povstania sa tak na tomto mieste tento rok konať nebudú.



Predseda KSK Rastislav Trnka pripomína, že pamätník je najvýznamnejším spomienkovým miestom na udalosti z konca druhej svetovej vojny v rámci kraja. Vznikol na počesť 22.000 vojakov, ktorí padli počas oslobodenia v Dargovskom priesmyku.



„Keďže chceme tomuto miestu vrátiť dôstojnosť, začali sme s jeho komplexnou obnovou. Z dôvodu stavebných prác nebude možné organizovať koncom leta na tomto mieste tradičné oslavy SNP. Východniari, ktorí si chcú pripomenúť 77. výročie SNP môžu prísť do obce Skároš k Pamätníku oslobodenia alebo k Pamätníku majora Ľudovíta Kukorelliho v Košiciach,“ uviedol Trnka.



Spomienkové stretnutie v Mestskom parku v Košiciach sa uskutoční v piatok 27. augusta o 14.00 h. Pietny akt kladenia vencov v obci Skároš sa bude konať v pondelok 30. augusta o 9.00 h.



Sieň bojovej slávy, v ktorej sa nachádzajú expozície súvisiace s vojnou a oslobodením, by mali byť spolu s pamätníkom pre verejnosť otvorené opäť po skončení rekonštrukcie, teda na jar budúceho roka.



V rámci rekonštrukcie pamätníka prejde opravou najmä schodisko, dlažba a vstup do Siene bojovej slávy. Upravená bude aj zeleň v okolí či príjazdová cesta na priľahlom parkovisku, kde pribudne nový asfaltový koberec.



„Pamätník bude po novom osvetlený úspornými LED svetlami, ktoré sú energeticky úspornejšie než tie súčasné. Pribudne aj retenčná nádrž, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu," informoval Úrad KSK. Rekonštrukciu financuje kraj zo svojho rozpočtu, práce budú stáť takmer 263 000 eur.