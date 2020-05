Pätnásť stredných odborných škôl v košickom kraji rozšíri svoje názvy

Košice 19. mája (TASR) – Pätnásť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bude mať po novom názov rozšírený o prívlastok charakterizujúci ich nosné študijné a učebné odbory. Krajské zastupiteľstvo to schválilo 16. mája.



Zmenené názvy sa týkajú týchto škôl – v Košiciach sú to Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb Jána Bocatia, SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, SOŠ priemyselných technológií na Učňovskej ulici, SOŠ beauty služieb na Gemerskej a SOŠ informačných technológií na Ostrovského ulici. V Spišskej Novej Vsi ide o Strednú priemyselnú školu (SPŠ) technickú (predtým Technickú akadémiu) a SOŠ techniky a služieb. Ďalšími školami sú SOŠ agrotechnická v Moldave nad Bodvou, SOŠ dopravy a služieb v Strážskom, SOŠ techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch, SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci, SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku, Spojená škola v Sečovciach s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, a Spojená škola v Dobšinej s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb.



Zmena vyplýva zo zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. "Samosprávny kraj je povinný v zmysle zákona priradiť prívlastok k názvu školy, respektíve zmeniť typ strednej školy najneskôr do 31. augusta 2020," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.