Košický kraj plánuje asanáciu objektu v bývalých Turzovských kúpeľoch

Gelnica 13. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje asanáciu objektu Praha v areáli bývalých Turzovských kúpeľov v katastri mesta Gelnica. Vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk na búracie práce. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je odstránenie samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu. Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá zahŕňa asanáciu prvého a druhého nadzemného podlažia spolu so strechou, druhá zas asanáciu spodnej časti – základov a pivničných priestorov. Asanácia spodnej časti stavby bude podmienená statickým posudkom, ktorý bude spracovaný po odstránení tej hornej.



"Vzhľadom na prostredie a ochranu národnej kultúrnej pamiatky v bezprostrednej blízkosti asanácia bude prebiehať bez pomoci ťažkej techniky a je potrebné zvoliť vhodné technologické postupy. Samotné búracie práce budú prebiehať postupným odbúravaním stavebných konštrukcií a následným triedením a odpratávaním odpadov podľa ich druhu," uvádza sa v oznámení.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 260.000 eur, z toho prvá časť tvorí približne 155.000 eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 23. júna.



Areál Turzovských kúpeľov odkúpil KSK od súkromného vlastníka vlani vo februári. Kúpna suma predstavovala 346.000 eur. Kraj má v pláne komplexne zrekonštruovať Turzovské kúpele. Tie by mali v budúcnosti slúžiť na liečebné, ubytovacie aj stravovacie účely.