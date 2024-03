Po obnove slávnostne otvorili most pri Margecanoch

Margecany 11. marca (TASR) - Zrekonštruovaný most ponad vodnú nádrž Ružín v pondelok slávnostne otvorili pri obci Margecany v Gelnickom okrese. Prejazdný je opätovne v oboch jazdných pruhoch. Košický samosprávny kraj (KSK) začal s obnovou mosta v júni 2022 z dôvodu poškodenia nosnej konštrukcie, projekt financoval z vlastného rozpočtu sumou 2,4 milióna eur.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o jednu z najvýznamnejších rekonštrukcií zrealizovaných na Spiši za posledné obdobie. Most predstavuje hlavnú spojnicu medzi Hnileckou dolinou a krajským mestom. "Podľa posledného sčítania vozidiel ním denne prechádzalo viac ako 5000 vozidiel. V rámci rekonštrukcie boli odstránené jeho poruchy a zvýšila sa zaťažiteľnosť mosta a bezpečnosť premávky," uviedol Trnka.







Ako informoval KSK, v súčasnosti stále prebieha kolaudačné konanie, oficiálne odovzdanie kompletného diela do užívania bude na konci júla. Zhotoviteľ prác dovtedy musí dodať a osadiť dve meteostanice vrátane automatického sčítača dopravy a dva kompletné systémy automatického váženia v pohybe vrátane informačnej tabule. "Dané výrobky neboli nateraz osadené z dôvodu odsúhlasovacieho procesu medzi obstarávateľom a zhotoviteľom," uviedol Úrad KSK.



Most postavili v roku 1968 a poslednou čiastočnou rekonštrukciou prešiel pred viac ako 20 rokmi. Mal poškodenú nosnú konštrukciu a z dôvodu nefunkčnej hydroizolácie do nej zatekalo. V nevyhovujúcom stave bola aj vozovka.



Premávka počas rekonštrukcie mosta bola vedená v polovičnom profile, riadila ju svetelná signalizácia. Počas najnáročnejších prác došlo na niekoľko dní aj k úplnej uzávere mosta. "Nasledovalo odstránenie pôvodných záverových múrov a časti ríms. Odstránila sa pôvodná spriahajúca doska, zhotovili sa hydroizolačné súvrstvia, nové rímsy a zosilnili sa podpery," informoval kraj. V záverečnej etape rekonštrukcie vybudovali novú vozovku, osadili nové zvodidlá a upravili terén pod mostom.