Košický kraj poskytne cestujúcim dopravné karty na autobus zadarmo

Košice 15. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Motivovať ľudí, aby viac cestovali verejnou dopravou, chce bezplatným vydávaním dopravnej karty na autobus. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Počas nasledujúcich dní budú zmluvní autobusoví dopravcovia KSK, a to spoločnosť eurobus a ARRIVA Michalovce, vydávať nové dopravné karty integrovaného dopravného systému IDS Východ bezplatne. Takúto možnosť bude mať každý, kto si dopravnú kartu zakúpi cez internet alebo priamo na autobusových staniciach a zákazníckych centrách dopravcov. V prípade možnosti zaslania karty poštou hradia cestujúci iba poštovné náklady.



Ako Terezková pripomenula, vlani mohli východniari počas Európskeho týždňa mobility cestovať prímestskou autobusovou dopravou lacnejšie, tento rok ich chcú motivovať, aby presadli z áut do autobusov dlhodobo.



Zmluvní autobusoví dopravcovia kraja vydajú ročne viac než 23.600 bezkontaktných čipových kariet. „Skúsenosti ukazujú, že ak už má cestujúca verejnosť zakúpenú dopravnú kartu, cestovanie verejnou dopravou využíva častejšie,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Uvedené dopravné karty môžu cestujúci využívať u všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v rámci východného Slovenska, teda v Košickom aj v Prešovskom kraji. Zároveň platí aj v mestskej doprave v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Rožňave a v Michalovciach.



V rámci kampane kraj pripravuje aj sériu troch podujatí s názvom Nabi sa - Raňajky s Košickým samosprávnym krajom. Odštartuje ich v stredu (16. 9.) v Košiciach pri Jakabovom paláci. Vo štvrtok (17. 9.) sa raňajkový stánok presunie na Radničné námestie do Spišskej Novej Vsi a akciu zavŕšia v piatok (18. 9.) na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Občerstvenie pre tých, ktorí namiesto auta uprednostnia bicykel, kolobežku, korčule či pešiu chôdzu, bude k dispozícii od 7.00 h do 12.00 h.



Európsky týždeň mobility potrvá od stredy do utorka (22. 9.). Cieľom kampane, ktorú zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, je podpora verejnej dopravy, zlepšenie životného prostredia, zníženie dopravných nehôd či problémov s parkovaním.