Počas Vianoc poskytnú v Košickom kraji ošetrenie na pohotovostiach

Košice 21. decembra (TASR) - Ambulantná pohotovostná služba (APS) bude v Košickom kraji zabezpečená počas vianočných sviatkov na niekoľkých miestach tak, aby sa každý vedel v prípade potreby dostať k lekárovi. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



"V rámci Košíc budú v prevádzke APS na poliklinike na Toryskej ulici a na poliklinike Sever. Dospelých ošetria aj v APS v nemocnici v Šaci," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



V Michalovciach bude otvorená pohotovosť pre dospelých na Námestí osloboditeľov, deti a dorast vyšetrí pediater na Námestí slobody. Pre okres Sobrance bude v prevádzke APS pre dospelých na Ulici Prof. Hlaváča v Sobranciach. V Gelnici nájdu pacienti APS pre dospelých na Hlavnej ulici, v Spišskej Novej Vsi ošetria dospelých v nemocnici na Šafárikovom námestí a deti v ambulancii na Ulici Jána Jánskeho. Pre okres Rožňava bude otvorená pohotovosť v rožňavskej nemocnici a v Trebišovskom okrese v nemocniciach v Trebišove a Kráľovskom Chlmci. Počas sviatočných dní budú tieto APS v prevádzke od 7.00 do 22.00 h. Podrobný rozpis je zverejnený na webstránke kraja.



"Zubné pohotovosti budú počas sviatkov fungovať v Košiciach v budove polikliniky Západ, na Kostolnom námestí v Michalovciach a na Čučmianskej ulici v Rožňave," informoval KSK.



Lekárenská pohotovostná služba bude počas vianočných sviatkov v prevádzke v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave či Trebišove. V rámci mesta Košice bude na Štedrý deň otvorená lekáreň na Toryskej, a to od 7.30 do 22.30 h, ďalšia pohotovostná lekáreň na Staničnom námestí bude otvorená od 7.00 do 13.00 h. Rozpis otváracích hodín pohotovostných lekární je zverejnený na portáli e-VÚC.