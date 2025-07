Počet cestujúcich autobusmi na Gemeri vzrástol,pomohla taktová doprava

Rožňava 7. júla (TASR) - V regióne Gemer v uplynulom roku vzrástol počet cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave. Pomôcť tomu mala aj taktová doprava a vytvorenie nadväzností medzi spojmi. V porovnaní s vlaňajškom sa nárast počtu prepravených osôb v marci tohto roka pohyboval na úrovni 19 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.



Zmeny v regionálnej autobusovej doprave na Gemeri zaviedol KSK vlani spolu s IDS Východ a dopravcom eurobus s cieľom zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy. Na vybraných linkách v oblasti Štítnika, Rožňavy a Dobšinej bola zavedená taktová doprava, teda spoje premávajúce v pravidelných intervaloch v rovnakú minútu počas dňa. Vytvorené boli aj systémové nadväznosti medzi autobusovými spojmi.



„Na linkách, kde bola zavedená taktová doprava, evidujeme 19-percentný nárast počtu prepravených osôb pri porovnaní údajov za mesiac marec v roku 2024 a v roku 2025. Zároveň boli evidované tržby z cestovného o 6,6 percenta vyššie. Skutočnosť, že nárast počtu cestujúcich nie je identický ako nárast tržieb, súvisí práve so zvýhodňovaním pravidelných cestujúcich, ktorí si od 1. augusta 2024 môžu zakúpiť časové predplatné lístky, ale aj s finančnou úsporou pre cestujúcich, ktorí si už po prestupe nemusia zakupovať nový cestovný lístok pri každom nástupe do autobusu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V marci 2024 bolo na dotknutých linkách na Gemeri prepravených 101.694 cestujúcich, o rok neskôr, teda v marci 2025, ich počet vzrástol na 121.007. Zvýšil sa aj počet ubehnutých kilometrov, a to z takmer 159.000 počas vlaňajšieho marca na približne 173.800 v marci tohto roka. Za obdobie marec až máj 2025 bol zaznamenaný nárast počtu cestujúcich o 11,1 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím rok predtým. Vývoj podľa KSK negatívne ovplyvnili mesiace apríl a máj v dôsledku štyroch týždňov so štyrmi pracovnými dňami.



„Na predmetných linkách došlo aj k miernemu nárastu počtu ubehnutých kilometrov o deväť percent, ale objednávka KSK voči dopravcovi bola pre úspory na nevyužívaných spojoch iných liniek bez celkového navýšenia,“ doplnil kraj s tým, že efektívnu koordináciu sa podarilo realizovať aj na spojeniach medzi Košickým a Banskobystrickým samosprávnym krajom.