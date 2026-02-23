< sekcia Regióny
KSK podporil možnú spoluúčasť na obnove cesty Šaca - Veľká Ida
Pokračovať tak majú rokovania s mestom Košice, ktoré je vlastníkom tejto cesty v zlom stave a ktoré požiadalo kraj o možnú finančnú spoluúčasť na projekte.
Autor TASR
Košice 23. februára (TASR) - Košickí krajskí poslanci podporili uznesením primerané spolupodieľanie sa Košického samosprávneho kraja (KSK) na financovaní rekonštrukcie cesty tretej triedy III/3400 Šaca - Veľká Ida. Pokračovať tak majú rokovania KSK s mestom Košice, ktoré je vlastníkom tejto cesty v zlom stave a ktoré požiadalo kraj o možnú finančnú spoluúčasť na projekte.
Odhadovaná celková výška investície je aktuálne 3,5 milióna eur. Mesto Košice na ňu z eurofondov získalo 2,2 milióna eur cez Kooperačnú radu udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice. „Na základe rokovaní s vlastníkom komunikácie, mestom Košice, bolo dohodnuté, že sa aktualizuje projektová dokumentácia a následne sa budú hľadať zdroje financovania,“ informoval Úrad KSK.
Úsek cesty dlhý 2,9 kilometra medzi košickou mestskou časťou a Veľkou Idou leží na hranici okresov Košice a Košice-okolie. Keďže vzhľadom na zlý technický stav je potrebná komplexná obnova tejto cesty, mesto zabezpečilo spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, k dispozícii má aj platné stavebné povolenie. Finančnú pomoc prisľúbila aj obec Veľká Ida.
Zastupiteľstvo KSK taktiež schválilo zámer obnovy úsekov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave dodávateľským spôsobom zabezpečeným prostredníctvom Správy ciest KSK v rokoch 2026 - 2027. Splácanie obstarávacej ceny diela v maximálnej výške 65 miliónov eur s DPH by bolo rozložené počas nasledujúcich najviac desiatich rokov. Konkrétny postup aj s finálnym zásobníkom úsekov ciest na obnovu bude spracovaný formou materiálu na zasadnutie poslancov v najbližšom období.
