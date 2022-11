Podpredsedami Košického kraja sa stali Pataky, Tomaško a Lörinc

Košice 28. novembra (TASR) - Podpredsedami Košického samosprávneho kraja (KSK) v novom funkčnom období budú Karol Pataky (Aliancia), Dušan Tomaško a Ladislav Lörinc (obaja nezávislí). Do funkcií ich v pondelok na návrh predsedu KSK Rastislava Trnku schválilo krajské zastupiteľstvo.



Všetci traja zvolení podpredsedovia z radov krajských poslancov pracujú aj v komunálnej politike. Pataky je primátorom Kráľovského Chlmca a ako podpredseda KSK pôsobil aj minulé obdobie, Tomaško je primátorom Gelnice a Lörinc starostom košickej mestskej časti Sídlisko KVP. Zastupiteľstvo im za funkciu schválilo mesačnú odmenu vo výške minimálnej mesačnej mzdy.



Na pôde zastupiteľstva vznikli štyri poslanecké kluby - Klub regiónov KSK (16 členov), Aliancia-Szövetség a nezávislí poslanci (15), Košice a okolie (11) a klub Smer-SD a Hlas-SD (6). Na ich čele sú poslanci Marián Hojstrič, Gejza Sačko, Ladislav Lörinc a Michal Rečka.



Zastupiteľstvo na rokovaní zároveň zriadilo komisie a zvolilo ich predsedov a členov. "Komisie môžu začať pracovať v normálnom režime. Je to dôležité kvôli tomu, že ešte v decembri potrebujeme schváliť rozpočet na budúci rok. Priorita je mať rozpočet, aby sme neboli v rozpočtovom provizóriu," povedal Trnka. Už tento týždeň by mali komisie začať pracovať, aby sa to stihlo. "Keďže rozpočtové provizórium sa v podstate čerpá podľa mesiacov, teda jednej dvanástiny z predchádzajúceho roka, a vyzerá to, že tých peňazí bude menej než v tomto roku, tak vlastne by sme sa dostali do paradoxnej situácie, že hoci nemáme peniaze, tak všetci majú narozpočtované, že môžu míňať viac," povedal Trnka novinárom. Poukázal na to, že aktuálne plánovaný rozpočet neráta s novými investíciami. Kraj pritom stále nevie, koľko mu vládne opatrenia s daňovým bonusom na dieťa uberú z príjmov.