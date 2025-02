Košický kraj pokračuje v rozširovaní siete defibrilátorov

Košice 19. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) bude s krajským Dobrovoľným zborom civilnej ochrany (DZCO) aj v tomto roku pokračovať v rozširovaní siete automatických externých defibrilátorov (AED), a to aj z dôvodu rastu dopytu od miest a obcí. Zohľadňovať sa bude i mapa lokalít s veľkou vzdialenosťou k najbližšiemu defibrilátoru, ako aj miesta s vysokou návštevnosťou, napríklad turistické body, prírodné pamiatky či pútnické miesta. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



"Iba za druhý polrok roku 2024 defibrilátory urobili svoju prácu päťkrát, a to v obciach Dlhá Ves, Herľany, Rejdová, Poráč a Oborín," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že počas celého roka mali využitie krajské AED 14-krát.



V kraji podľa KSK za minulý rok pribudlo 16 týchto prenosných prístrojov na poskytovanie prvej pomoci. Zariadenia, ktoré dokážu zachrániť život, sa pritom dostávajú aj do menších obcí a miest. "Tieto malé, no mimoriadne výkonné zariadenia boli inštalované na verejných priestranstvách, kde sa je možné dostať 24 hodín denne sedem dní v týždni. Išlo predovšetkým o obce s dobrovoľnými hasičmi, ktorí môžu v prípade potreby defibrilátor rýchlo presunúť do susedných lokalít," informoval kraj.



Celkovo od roku 2020 pribudlo cez KSK 42 defibrilátorov. Všetky tieto defibrilátory sú už po novom evidované v oficiálnej národnej databáze, pričom je na webe dostupná aj mapa AED na území celého Slovenska - https://155.sk/mapa-aed/. "Náš DZCO KSK sa stal oficiálnym partnerom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR," povedal Trnka.