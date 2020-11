Košický kraj zabezpečí znevýhodneným stredoškolákom notebooky

Košice 5. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pomôže znevýhodneným stredoškolákom, ktorí v čase pandémie nového koronavírusu nemajú potrebné technické zabezpečenie pre výučbu z domu. Kraj oslovil firmy v regióne, aby žiakom zo sociálne slabších rodín darovali nevyužívané notebooky, počítače alebo tablety. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



Pomôcť môžu firmy aj jednotlivci. Ak majú notebooky, počítače či tablety, ktoré už nepoužívajú, môžu sa prihlásiť do 31. decembra 2020 na emailovej adrese pomahame@vucke.sk.



KSK je zriaďovateľom 63 stredných škôl, na ktorých študuje viac ako 23.000 žiakov. Podľa predbežných informácií od riaditeľov škôl by notebook, počítač alebo tablet potrebovalo viac ako 1100 stredoškolákov, ktorí sa vzdelávajú z domu. "Naše stredné školy už v rámci svojich možností zapožičali vlastné notebooky pre niektorých znevýhodnených žiakov. Majú však obmedzený limit a, prirodzene, nedokážu naplniť potreby všetkých. Verím, že vďaka našej výzve dokážeme pomôcť väčšine z nich," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Už v prvý deň výzvy podľa neho zareagovala košická spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá pre žiakov prisľúbila 80 až 100 notebookov.



Na dištančné vzdelávanie prešli stredné školy opätovne 12. októbra. Skúsenosti z prvej vlny pandémie ukazujú, že vzdelávanie na diaľku nie je plnohodnotné najmä pre sociálne slabších žiakov. KSK už v prvej vlne pandémie pomáhal znevýhodneným žiakom a distribuoval im pracovné listy. "Pre potreby súčasnej doby je však základné technické vybavenie nevyhnutné," uviedla krajská samospráva.