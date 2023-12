Poplatky za internát a jazykovú školu sa v Košickom kraji zvýšia

Košice 12. decembra (TASR) - Na školských internátoch Košického samosprávneho kraja (KSK) dôjde od nového roka k zvýšeniu intervalu poplatkov za ubytovanie. Zvýši sa aj zápisné a školné v jazykových školách kraja. V zmene všeobecne záväzného nariadenia to schválilo v piatok (8. 12.) krajské zastupiteľstvo.



Mesačný príspevok za internátne ubytovanie pre žiaka bude po novom pri dňovej prevádzke v rozmedzí od 40 do 100 eur, pri nepretržitej prevádzke 50 až 100 eur a pre inú osobu 70 až 140 eur. Dosiaľ bol príspevok žiaka na ubytovanie 20 až 60 eur.



Pre žiakov jazykových škôl sa mení zápisné na 10 až 30 eur a ročné školné na 90 až 350 eur.



"Nárast prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií, služieb a valorizácie platov zamestnancov školských zariadení je dôvodom na prehodnotenie príspevkov od zákonných zástupcov žiakov. Zvyšovaním vlastných príjmov si budú môcť školské zariadenia čiastočne kryť výdavky aj z týchto zdrojov," uviedol Úrad KSK v dôvodovej správe.



Finančné intervaly podľa kraja vytvárajú dostatočný priestor pre štatutárov jazykových škôl a školských internátov a konkrétnu výšku poplatku má určiť riaditeľ v závislosti od podmienok a regionálnych špecifík.



Zvyšuje sa aj maximálna výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, a to za raňajky na 20 centov, za obed na 50 centov a za večeru na 30 centov. Poslanci zmenili aj priemernú sumu na mzdy a prevádzku na žiaka a jedlo.