Košický kraj posilní turistickú infraštruktúru za 1,35 milióna eur

Košice 22. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) posilní v tomto roku turistickú infraštruktúru prostredníctvom grantovej výzvy Terra Incognita sumou 1,35 milióna eur. Podporu získalo 22 projektov. V rámci štvrtkového vyhlásenia výsledkov odovzdali úspešným žiadateľom aj dekréty.



Podľa výkonnej riaditeľky krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej pribudne novinka v každom regióne kraja. Najviac peňazí poputuje do veľkých rozvojových projektov, a to 885.000 eur. "Pre ekoturistické projekty bude prerozdelených 300.000 eur. V rámci nového opatrenia, kde sa podporia nové zážitky k ubytovacím zariadeniam, pribudne na Vinianskom jazere vodný vlek a na Tokaji sklenený inteligentný domček," spresnila pre TASR s tým, že na to prerozdelili 130.000 eur.



V rámci Európskeho kultúrneho dedičstva budú podporení stali sprievodcovia pre kostolíky, virtuálni sprievodcovia aj servis pre turistov. Suma 35.000 eur je smerovaná na projekty týkajúce sa kostolov v obciach Štítnik, Ochtiná, Koceľovce a Plešivec.



Medzi podporenými projektami sú okrem iných aj Včelí raj Betliar, Nordpark Žehra, kde pribudnú bežkárske trate, vyhliadka v Gelnici či Vodná priekopa pod Akropolou v Slovenskom raji, ktorá má priniesť exteriérový bazén s umelou skalou a vodopádom evokujúcim historické osídlenie. V spišskonovoveskej zoo má rozšíriť voľnočasové aktivity Guľôčkový svet a podporu získalo i Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. V Rožňave by mal vzniknúť nový flow trail, pri chate Lajoška bude možné stráviť noc v sklenených iglu pod hviezdami a pri jazere Úhorná v Smolníku má pribudnúť prírodná sauna. Na Zemplínskej šírave zas plánujú návrat modernej výletnej lode s rôznymi aktivitami.



"Snažíme sa podporovať cestovný ruch hlavne z dôvodu obrovského potenciálu, ktorý má. Následne to má dosah nielen na regionálny rozvoj, ale aj na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj služieb, a, samozrejme, aj zatraktívnenie celého Košického kraja," uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.