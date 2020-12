Košický kraj daruje 95 notebookov na vzdelávanie stredoškolákov

Košice 10. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) pomôže znevýhodneným stredoškolákom, ktorí v čase pandémie ochorenia COVID-19 nemajú potrebné technické zabezpečenie pre vzdelávanie z domu. Využije pritom aj dar 95 notebookov od košickej IT spoločnosti. Tieto notebooky odovzdá v nasledujúcich dňoch konkrétnym študentom Obchodnej akadémie (OA) v Michalovciach a Strednej obchodnej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach.



Kraj oslovil firmy v regióne, aby žiakom zo sociálne slabších rodín darovali nevyužívané notebooky, počítače alebo tablety. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vo štvrtok v reakcii odovzdala Úradu KSK takmer 100 notebookov. Predseda KSK Rastislav Trnka tento krok ocenil. "KSK registruje približne 1100 študentov, ktorí majú problém dostať sa k výpočtovej technike potrebnej pri dištančnom vzdelávaní, ktorá je momentálne jedinou formou vzdelávania nielen na stredných školách," uviedol pre TASR. Dodal, že takíto študenti majú ešte viac obmedzený prístup k vzdelávaniu. "My sme vybrali zatiaľ dve školy, ktorých študentom pomôžeme touto formou," konštatoval. Verí pritom aj v skorý návrat študentov do škôl a klasickej výučby.



"Uvedomujeme si problém, že táto pandémia sa dotkla vyše 128.000 detí, ktoré nemajú dostatočné podmienky na dištančné vzdelávanie a sme veľmi radi, že sme mohli aspoň takto symbolicky pomôcť," uviedol za IT spoločnosť Juraj Girman, viceprezident Telekom IT.