Košický kraj poskytuje informácie o koronavíruse na infolinkách

Košice 27. marca (TASR) – V súvislosti so šírením nového koronavírusu zriadil Košický samosprávny kraj od dnes call centrum pre obyvateľov kraja. Dovolať sa môžu na tri samostatné telefónne infolinky, a to každý pracovný deň v čase od 8:00 do 15:00. Informoval o tom Úrad KSK.



K dispozícii je linka so všeobecnými informáciami o koronavíruse, a to na telefónnom čísle 0557268196. Zriadená je aj linka pre lekárov a zdravotnícky personál na čísle 0557268197. Informácie budú poskytované aj najohrozenejšej skupine ľudí - seniorom. Tí môžu v prípade potreby zavolať na číslo 0557268199.



"Uvedomujeme si, že správy o novom koronavíruse pribúdajú deň čo deň. Nie všetky sú relevantné, preto chceme predísť dezinformáciám. Na dopyt občanov budú odpovedať zamestnanci Úradu KSK, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti zdravotníctva aj sociálnych vecí. Všetci boli preškolení a od 27. marca sú k dispozícii každému, kto má nejasnosti týkajúce sa aktuálnej situácie. Informácie budú poskytovať aj lekárom a zdravotníckemu personálu," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.



Telefónne infocentrum bude v prevádzke od pondelka do piatka sedem hodín denne. Linky budú obsluhovať zamestnanci referátu poskytovania služieb občanovi Úradu KSK.