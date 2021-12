Kúpa pozemkov na výstavbu haly nebola košickými poslancami schválená

Košice 13. decembra (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) neschválilo kúpu pozemkov za 2,2 milióna eur v areáli bývalých tréningových plôch futbalového štadióna Lokomotíva v Košiciach. Podľa návrhu predsedu KSK Rastislava Trnku tam mal kraj vybudoval športovú halu pre loptové hry, pričom výstavbu by z polovice financoval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) .



Pozemky pod plánovanou halou v mestskej časti Sever sú v celkovej výmere 16.690 štvorcových metrov. Kraj ich chcel kúpiť od spoločnosti Košická investičná, cenu určil znalecký posudok. Súčasťou návrhu pre poslancov bolo aj vyčlenenie 300.000 eur na projektovú dokumentáciu k plánovanej výstavbe.



Viacerí poslanci však kritizovali návrh s tým, že majiteľovi pozemkov nevyšiel sporný developerský zámer a otázna je ich trhová cena, že projekt nie je dostatočne špecifikovaný či odkonzultovaný s mestom a mestskou časťou. Poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček kritizoval návrh ako nedostatočne pripravený, navrhoval stiahnutie materiálu z rokovania a jeho dopracovanie.



"My sme pripravili všetko, čo sme mohli, dali sme návrh pozemku, kde by sme mohli stavať, poskytli sme architektonickú štúdiu, ktorá odpovedala na to, ako by mohol tento projekt vyzerať, zohnali sme 50 percent spolufinancovania zo strany SOŠV, čo nie je málo v dnešnej dobe získať približne päť miliónov eur," povedal Trnka novinárom. Nechápe obavy spojené s výstavnou haly a otázkou je podľa neho, či majiteľ pozemkov neponúkol ich predaj mestu. "Môžem však deklarovať, že z úrovne KSK urobíme všetko preto, aby v meste Košice takáto multifunkčná hala na loptové hry stála, či už to bude stavať mesto alebo Košický kraj, alebo spolu," povedal.