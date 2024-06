Pre obnovu nemocnice na Spiši schválili dodatok s Penta Hospitals

Košice 24. júna (TASR) - V súvislosti s projektom obnovy nemocnice v Spišskej Novej Vsi za viac ako 70 miliónov eur Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok schválilo dodatok k zmluve o dočasnom prevode akcií so spoločnosťou Penta Hospitals SK. Nájomca plánuje cez Plán obnovy a odolnosti SR dostavať a zrekonštruovať budovu tejto nemocnice, ktorá je vo vlastníctve kraja.



Usporiadanie budúcich majetkovoprávnych vzťahov medzi KSK a Pentou Hospitals SK, a. s., bolo jediným bodom mimoriadneho popoludňajšieho rokovania krajského zastupiteľstva. Dodatok k zmluve schválili prítomní poslanci jednomyseľne.



Rokovania o riešení vzájomných majetkovoprávnych vzťahov, o ktoré nájomca požiadal, podľa KSK skončili úspešne až 20. júna. Daný bod preto nebolo možné zaradiť do riadneho rokovania zastupiteľstva, ktoré sa konalo v pondelok dopoludnia.



Projekt obnovy nemocnice v Spišskej Novej Vsi je rozdelený do dvoch fáz. Realizácia prvej je naplánovaná do konca júna 2026, druhá fáza by mala byť ukončená do konca roka 2028. "Nájomca žiadal majetkovoprávne usporiadanie aj vzhľadom na to, že nájomná zmluva s krajom a zmluva o dočasnom prevode akcií uplynie k 1. septembru 2031. Podľa podmienok výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR a Operačného programu Slovensko musí dĺžka nájomného vzťahu trvať viac ako desať rokov. Bez dodatku k zmluve by sme tak de facto premrhali investičnú príležitosť pre našu nemocnicu na Spiši. Tento návrh v maximálnej možnej miere sleduje verejný záujem, ktorý nijako neokliešťuje budúce manažérske rozhodovanie kraja a zároveň vopred jasne a férovo stanovuje pravidlá hry," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK informoval, že podľa schváleného dodatku má kraj v poslednom roku plynutia nájomnej zmluvy možnosť požiadať o spätné odkúpenie akcií za symbolické jedno euro. V prípade, že tak neurobí, Penta Hospitals bude môcť pokračovať v prevádzkovaní nemocníc v Košickom kraji ďalších 20 rokov. Ak si KSK uplatní právo spätného odkupu a rozhodne sa prevádzkovať nemocnice sám, prevezme na seba aj kompenzáciu predošlej investície nájomcu do budovy. Kraj si s nájomcom dohodol mechanizmus vyrovnania takýchto investícií na základe znaleckého posudku v predposlednom roku nájomnej zmluvy. Ďalšou možnosťou v prípade spätného odkupu akcií KSK za jedno euro je, že kraj vyhlási verejnú obchodnú súťaž. V tom prípade bude mať nájomca predkupné právo na akcie, a to počas piatich rokov od uplynutia zmluvy o dočasnom prevode akcií. Penta Hospitals by tak mala právo dorovnať najvyššiu predloženú ponuku.



"Platnosť a účinnosť dodatku číslo tri s výnimkou režimu odsúhlasovania investícií je viazaná na úspešné ukončenie dostavby a rekonštrukcie Nemocnice v Spišskej Novej Vsi," dodal Trnka.



Hovorca siete nemocníc Penta Hospitals Tomáš Kráľ označil dohodu za ďalší krok k výstavbe nového pavilónu v Spišskej Novej Vsi. "Teraz, ak všetko pôjde podľa plánu, v najbližších dňoch uzavrieme verejné obstarávanie na hlavného zhotoviteľa stavby. Ak sa to podarí, tak začiatok výstavby odhadujeme v priebehu jesene tohto roka," povedal pre novinárov. Nový trojpodlažný pavilón by mal byť definitívne odovzdaný do prevádzky do konca roka 2028. "Hodnota celkového projektu rekonštrukcie a výstavby nového nemocničného pavilónu by mala činiť 72 miliónov eur s DPH, z toho samotný príspevok z plánu obnovy je niečo vyše 47 miliónov a 24 miliónov eur má byť hodnota súkromnej investície práve zo zdrojov siete Penta Hospitals SK," skonštatoval Kráľ.