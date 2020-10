Pre koronavírus sú zatvorené v Košickom kraji tri gymnáziá

Košice 2. októbra (TASR) – Pre výskyt ochorenia COVID-19 sú aktuálne zatvorené tri školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Ide o Gymnázium Krompachy, Gymnázium v Sobranciach a Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi.



„Na všetkých je prerušená prezenčná forma vzdelávania a žiaci sa vzdelávajú z domu,“ informovala o tom v piatok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Okrem toho KSK aktuálne eviduje v dvoch krajských zariadeniach sociálnych služieb spolu štyroch zamestnancov nakazených novým koronavírusom. Ide o jednu zamestnankyňu vo Via Lux - domove sociálnych služieb v Košiciach-Barci.



„Do priameho kontaktu s klientmi neprichádzala a momentálne je v domácej izolácii,“ konštatovala hovorkyňa. Nový koronavírus potvrdili aj u troch zamestnancov zariadenia Idea - DSS v Prakovciach v okrese Gelnica, ktorí sú momentálne tiež v domácej izolácii.



Pre klientov aj zamestnancov oboch zariadení s potenciálnym rizikom nákazy zabezpečil kraj testovanie RT PCR testmi a ich vyhodnotenie. Výterové testy v zariadení Via Lux - DSS ďalších nakazených nepotvrdili, výsledky z Idea - DSS v Prakovciach zatiaľ k dispozícii nie sú.



„Aby sme dostali šírenie vírusu na minimum, rozhodli sme o plošnom zákaze návštev vo všetkých našich zariadeniach sociálnych služieb, ktorý platí od 1. októbra. Aktuálne distribuujeme rýchlotesty do všetkých zariadení sociálnych služieb v kraji vrátane neverejných poskytovateľov. V prípade, ak sa situácia zhorší, krízový štáb Košického samosprávneho kraja bude primerane reagovať,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Obmedzené sú aj návštevy klientov do ich domáceho prostredia, zároveň boli zriadené karanténne izby pre prípad prijatia nových klientov.



Prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR platia vo všetkých školách a školských zariadeniach v kraji.



Od 1. októbra platí zákaz organizovať stužkové slávnosti či iné hromadné podujatia. Neodporúča sa organizovať krúžkovú činnosť v prírode a lyžiarske výcviky. Špeciálnemu režimu podlieha aj vyučovanie telesnej a hudobnej výchovy, ktoré môže byť realizované len teoretickou formou. Školám sa odporúča realizovať dištančnou formou rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov a rady školy.



Pandémia nepriaznivo ovplyvnila aj dianie v kultúre. V októbri sa nebude konať osem veľkých plánovaných podujatí. Patria k nim festival ochotníckych divadiel Divadelné Jaklovce, medzinárodný festival paličkovanej čipky Paličkovanie, csipkeverés, koronki, prehliadka dychovej hudby Fanfarafest či prehliadka detského divadla Divadelné Košice – malá krajská scénická žatva.



Obmedzenia zasiahli aj do denného režimu na Úrade KSK. Do odvolania sú výrazne obmedzené služobné cesty. Návštevy na pracovisku sa môžu prijímať len po registrácii a zmeraní teploty, a to vo vyhradenej miestnosti na prízemí. Vo väčšej miere sa bude opätovne využívať práca z domu.



„Župa zatiaľ nepristúpila k obmedzeniu dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave. Bez zmien, ale s kontrolou dokladov cestujúcich na štátnej hranici premáva aj autobusová linka 802818 Košice – Hidasnémeti,“ informovala Terezková.