Košický kraj otvorí očkovacie centrá vo farnostiach

Košice 21. júla (TASR) – V súvislosti so septembrovou návštevou pápeža Františka na Slovensku Košický samosprávny kraj vytvorí v jednotlivých farnostiach, ktoré o to prejavia záujem, simulované očkovacie centrá. Kraj zároveň ponúkol Arcibiskupskému úradu v Košiciach pomoc pri prípravách a organizácii tejto návštevy. Informovala o tom v stredu hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Pápež František bude na Slovensku od 12. do 15. septembra, 14. septembra zavíta aj do Košíc a Prešova. V utorok (20. 7.) sa na túto tému stretli predseda KSK Rastislava Trnka s arcibiskupom Bernardom Boberom.



„Vážime si, že pápež František zavíta po prvý raz na Slovensko a ako cieľ návštevy si vybral aj náš kraj. Aby bola táto návšteva v čase pandémie bezpečná pre všetkých, ktorí chcú vidieť Svätého Otca, Košický samosprávny kraj otvorí simulované očkovacie centrá vo farnostiach. Spolu s Arcibiskupským úradom budeme zisťovať predbežný záujem veriacich, podľa neho zverejníme harmonogram očkovania v jednotlivých farnostiach. Očkovať by sme tu mali jednodávkovou vakcínou Janssen, pri ktorej sa za plne zaočkovaného považuje človek po 21 dňoch od podania očkovacej látky,“ uviedol Trnka.



Podľa aktuálnych pandemických opatrení sa v zelených okresoch môžu konať podujatia za účasti maximálne 1000 ľudí. Návšteva pápeža by mala byť výnimkou. Ministerstvo zdravotníctva však avizovalo, že účasť na programe bude umožnená iba osobám plne zaočkovaným proti COVID-19.



KSK ponúkol Arcibiskupskému úradu aj ďalšie formy pomoci. Okrem priamej finančnej podpory to bude najmä pomoc s organizáciou návštevy. „Arcibiskup Bober vyjadril radosť z angažovanosti zástupcov Košického samosprávneho kraja pri príprave návštevy Svätého Otca Františka v Košiciach,“ konštatoval hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian.



Bližšie informácie k podpore KSK v súvislosti s návštevou pápeža predstaví župa na tlačovej konferencii v najbližších dňoch.