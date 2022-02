Pri Čižaticiach dosiahne geotermálny zdroj veľká vrtná súprava

Na snímke oficiálny začiatok geotermálnych vrtných prác v Čižaticiach v okrese Košice okolie 1. februára 2022 veľkou vrtnou súpravou, ktorá sa dokáže dostať až do hĺbky najmenej dvoch kilometrov. Foto: TASR - František Iván

Čižatice 1. februára (TASR) - Pri obci Čižatice neďaleko Košíc začali v utorok s hĺbením geotermálneho vrtu pomocou veľkej vrtnej súpravy. Schopná je dostať sa až do hĺbky 3,7 kilometra. Geotermálna voda by podľa zámerov Košického samosprávneho kraja (KSK) mala slúžiť budúcemu akvaparku, možné je aj ďalšie využitie.Predtým sa malá vrtná súprava dostala do hĺbky 30 metrov. „“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) budú priebežne odoberať vzorky, výsledný rozbor prinesie informácie najmä o prietoku, teplote a zložení vody. "" konštatoval Trnka. Do úvahy prichádza napríklad aj geotermálne vykurovanie.Práce na geotermálnom vrte na krajských pozemkoch sa začali koncom júla. Zhotoviteľom je slovensko-maďarské konzorcium firiem, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní KSK za sumu 1,9 milióna eur. Projekt je financovaný z rozpočtu kraja, zámer odsúhlasili v roku 2019 krajskí poslanci.Košická kotlina podľa KSK predstavuje najperspektívnejšiu geotermálnu oblasť na území Slovenska. Čižatická geotermálna štruktúra je severným pokračovaním ďurkovskej štruktúry. Držiteľom prieskumného územia Čižatice - geotermálne vody je spoločnosť GeoSurvey, ktorá patrí pod kraj.