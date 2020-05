Košický kraj avizuje ďalšie protikorupčné opatrenia

Košice 5. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj, ktorý v rebríčku transparentnosti mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) poskočil medzi krajmi z posledného ôsmeho na tretie miesto, plánuje prijímať ďalšie protikorupčné opatrenia.



"V prípade, ak krajskí poslanci schvália zmenu, platiť by mali nové pravidlá poskytovania dotácií. Župa pracuje aj na zavedení participatívneho rozpočtu či možnosti verejnosti vystúpiť na rokovaniach zastupiteľstva," informoval v utorok Úrad KSK.



Aktuálne zverejnený rebríček TIS odzrkadľuje stav po viac ako dvoch rokoch od krajských volieb v roku 2017, KSK v ňom zaznamenal najväčší posun. "Zvyšovanie transparentnosti smerom k občanom sa pre nás týmto rebríčkom nekončí, na pozitívnych zmenách budeme pracovať aj ďalej," deklaroval predseda KSK Rastislav Trnka. Súčasné hodnotenie považuje za veľké zadosťučinenie.



Po nástupe do funkcie nechal Trnka vypracovať hĺbkový protikorupčný audit a aj na základe jeho záverov a odporúčaní postupne začal kraj prijímať protikorupčné opatrenia. "Ako prvý kraj na Slovensku sme prijali napríklad pravidlá organizovania referenda, ktoré je základným nástrojom priamej demokracie. Prijaté boli aj etické kódexy volených predstaviteľov či zamestnancov župných organizácií, ktoré upravujú konflikt záujmov či prijímanie darov a bránia zneužívať výhody plynúce z postavenia alebo funkcie," uviedol ďalej.



Kraj upravil zásady udeľovania verejných ocenení, ako aj rokovací poriadok, podľa ktorého sú komisie zastupiteľstva verejné. O svojich projektoch a aktivitách začal informovať prostredníctvom novín Rozhýbaný kraj a obnovil fungovanie krajských sociálnych sietí.



Najlepšie hodnotenie v rámci rebríčka Otvorená samospráva mal KSK pri zariadeniach sociálnych služieb, a to 100 percent. Osemdesiat percent dosiahol v oblastiach prístup k informáciám a financie a verejné obstarávanie. "Ako jedna z mála žúp zverejňujeme na svojej webovej stránke aj výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. TIS vysoko hodnotila aj kvalitu zverejňovania zmlúv a údajov o faktúrach a objednávkach," konštatoval Trnka.



Naopak, najnižšie hodnotenie získal kraj v oblasti predaj a prenájom majetku - 38 percent a podniky a organizácie VÚC - 39 percent. Celkové hodnotenie z 11 oblastí bolo na úrovni 66 percent.