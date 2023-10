Pri SOŠ v košickej Šaci vyrastie technologický kampus pre vzdelávanie

Košice 12. októbra (TASR) - Pri Strednej odbornej škole (SOŠ) priemyselných technológií v košickej Šaci vyrastie nový technologický kampus. Poskytnúť má vzdelanie na excelentnej úrovni, hlavne v oblasti technológií pre automotive priemysel, ale aj v príprave odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



Príchod investorov do Košického kraja, ale aj výborná spolupráca s už etablovanými zamestnávateľmi podľa predsedu KSK Rastislava Trnku prináša možnosti nových pracovných miest pre kvalifikovaných odborníkov. "Nová internátna škola alebo tiež boarding school s budúcou kapacitou 1500 - 2000 študentov a zamestnancov ponúkne tiež možnosť ubytovania pre žiakov aj zamestnancov. Chceme vytvoriť inšpirujúce prostredie, ktoré bude vychovávať kreatívnych mladých ľudí, preto je areál navrhovaný ako priestor učiacej sa komunity," uviedol.



Študovať tam bude možné v dvojročných, trojročných a štvorročných programoch. Priestory sú podľa KSK navrhované tak, aby študenti a učitelia mohli otvorene a partnersky komunikovať nielen v triedach, ale aj na chodbách v tzv. chill zónach a vonkajších zónach.



Infraštruktúru kampusu by mali tvoriť školské budovy, dielne, simulované výrobné haly, laboratóriá, administratívne priestory pre organizácie klastra, študentský internát a byty pre zamestnancov. Súčasťou areálu bude už existujúca plaváreň, moderná telocvičňa a vonkajšie ihriská, časom pribudne aj lekárska ambulancia a ďalšia potrebná infraštruktúra.



Projekt má byť realizovaný v niekoľkých etapách. Už v rokoch 2021 - 2023 začal KSK s investíciami do rekonštrukcie telocvične a plavárne. Pripravená je tiež projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy. Škola bola úspešná pri žiadosti o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) s dvomi projektmi. Prvé investície predstavovali približne 1,6 milióna eur.



"Ďalšie finančné prostriedky na výstavbu stredoškolského kampusu plánuje kraj z mimorozpočtových aj vlastných zdrojov v objeme približne osem až desať miliónov eur. Väčšina aktivít by mala byť realizovaná do konca roka 2026," uviedol KSK. Projekt predpokladá ďalšie rozširovanie priestorov tak, ako si to bude žiadať vývoj.