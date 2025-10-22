< sekcia Regióny
Kam na strednú školu? V Košiciach pre žiakov organizujú výstavu
Na 13. ročníku výstavy sa zúčastňuje 31 stredných škôl, z toho 28 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, a to prevažne z Košíc, ale aj z Moldavy nad Bodvou a Sečoviec.
Autor TASR
Košice 22. októbra (TASR) - Pomoc pri výbere strednej školy v Košickom samosprávnom kraji (KSK) ponúka žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl podujatie Správna voľba povolania 2025 - Študuj v kraji. Koná sa v stredu v priestoroch športovej haly Strednej odbornej školy informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Na 13. ročníku výstavy sa zúčastňuje 31 stredných škôl, z toho 28 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, a to prevažne z Košíc, ale aj z Moldavy nad Bodvou a Sečoviec. Dopĺňajú ich tri školy v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Okrem Košíc sa táto prezentačná výstava konala už v Rožňave a budúci stredoškoláci sa dozvedia viac o stredných školách ešte v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi.
„Stredné školy predstavia svoju ponuku študijných a učebných odborov, zameranie a benefity, úspešné projekty a aktivity. Žiaci si budú môcť vyskúšať virtuálnu realitu, robotiku, využitie umelej inteligencie vo vyučovaní, ako aj rôzne technické novinky a gastronomické výrobky župných stredoškolákov,“ informoval KSK.
Súčasťou podujatia je aj stánok Centra poradenstva a prevencie v Košiciach, ktoré ponúkne skupinové i individuálne konzultácie a kariérne poradenstvo. Odborné poradkyne z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach budú návštevníkom k dispozícii v samostatnom stánku s odborným poradenstvom.
„Verím, že výstava opäť prispeje k zviditeľneniu stredných škôl Košického kraja. Ich kvalita sa odráža na šikovných študentoch a ich úspechoch na stupňoch víťazov doma aj vo svete,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Všetky školy pokope nájdu žiaci aj ich rodičia na webovej stránke https://www.strednapreteba.sk/.
Na 13. ročníku výstavy sa zúčastňuje 31 stredných škôl, z toho 28 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, a to prevažne z Košíc, ale aj z Moldavy nad Bodvou a Sečoviec. Dopĺňajú ich tri školy v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Okrem Košíc sa táto prezentačná výstava konala už v Rožňave a budúci stredoškoláci sa dozvedia viac o stredných školách ešte v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi.
„Stredné školy predstavia svoju ponuku študijných a učebných odborov, zameranie a benefity, úspešné projekty a aktivity. Žiaci si budú môcť vyskúšať virtuálnu realitu, robotiku, využitie umelej inteligencie vo vyučovaní, ako aj rôzne technické novinky a gastronomické výrobky župných stredoškolákov,“ informoval KSK.
Súčasťou podujatia je aj stánok Centra poradenstva a prevencie v Košiciach, ktoré ponúkne skupinové i individuálne konzultácie a kariérne poradenstvo. Odborné poradkyne z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach budú návštevníkom k dispozícii v samostatnom stánku s odborným poradenstvom.
„Verím, že výstava opäť prispeje k zviditeľneniu stredných škôl Košického kraja. Ich kvalita sa odráža na šikovných študentoch a ich úspechoch na stupňoch víťazov doma aj vo svete,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Všetky školy pokope nájdu žiaci aj ich rodičia na webovej stránke https://www.strednapreteba.sk/.