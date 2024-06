Košický kraj pripravil letné tábory pre 2300 detí

Košice 9. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ponúka denné aj pobytové letné tábory s viac ako 80 turnusmi pre celkovo takmer 2300 detí. Väčšina letných táborov je určená pre žiakov základných škôl, niektoré však rátajú aj s deťmi od štyroch rokov či so stredoškolákmi.



Nadácia KSK umožní využiť tábory približne 50 deťom zo sociálne znevýhodnených rodín, informoval KSK.



Kompletná ponuka letných táborov s rozpisom turnusov je na webstránke www.taboryksk.sk. Rodičia a deti si môžu vyberať aj podľa toho, či majú záujem o tábor v Gemeri, na Spiši, v Above alebo na Zemplíne.



"Košický samosprávny kraj ponúka letné prímestské tábory primárne prostredníctvom svojich kultúrnych organizácií či škôl už desať rokov. V poslednom období si ich obľúbilo toľko detí, že sme oproti minulému roku museli zvýšiť kapacity o celých 1000 miest, a to aj v spolupráci s vybranými partnerskými organizáciami," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V ponuke je napríklad astronomický, stanový, čarodejnícky, športovo-pohybový, jazdecký, remeselnícky či programovací tábor. Úplnou novinkou je napríklad tábor košického bábkového divadla Bábkator.