Deviatakom v Košickom kraji pomôže s výberom strednej školy brožúra

Košice 14. januára (TASR) - Výber strednej školy pre budúcich stredoškolákov má uľahčiť brožúra Stredná pre teba, ktorú pripravil Košický samosprávny kraj (KSK). Záujemcovia v nej nájdu ponuku všetkých 63 stredných škôl, ako aj školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj.



V školskom roku 2022/2023 by malo do prvých ročníkov krajských stredných škôl nastúpiť približne 5030 prvákov. Tí majú na výber z 18 gymnázií, 24 stredných odborných škôl, piatich obchodných akadémií, piatich stredných priemyselných škôl, štyroch zdravotníckych škôl, dvoch hotelových akadémií, dvoch konzervatórií a po jednej škole umeleckého priemyslu, strednej športovej školy a spojenej školy. Informoval o tom Úrad KSK.



"Vykonávať profesiu, ktorá napĺňa, motivuje a hlavne baví, je snom asi každého človeka. V mnohých prípadoch je potrebné sa včas rozhodnúť. Výber strednej školy je často prvým a dôležitým krokom. Uvedomujeme si, že pre viac ako 5600 končiacich deviatakov je toto rozhodnutie prvou veľkou skúškou, ktorú im chceme uľahčiť. Už v najbližších dňoch dostanú do ruky praktickú pomôcku v tlačenej verzii, ktorú rozdistribuujeme do 196 základných škôl po celom kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Okrem základných informácií ponúka brožúra aj zaujímavosti či fotografie zo života každej krajskej školy. Sprievodcu študijnými odbormi v digitálnej verzii ponúka navyše webstránka www.strednapreteba.sk.



Od nového školského roka kraj otvára nový učebný odbor, ktorý vznikne na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach, a to bilingválne slovensko-anglické štúdium. Nový odbor otvorí aj Stredná odborná škola (SOŠ) agrotechnická v Moldave nad Bodvou, a to podnikateľ pre rozvoj vidieka. V rámci duálneho vzdelávania by kraj mal od septembra spolupracovať s približne 260 zamestnávateľmi.



"Okrem toho v ponuke budú experimentálne učebné odbory ako napríklad autotronik, inteligentné technológie, správca inteligentných a digitálnych systémov, programovanie digitálnych technológií, technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba, technik vodár, vodohospodár, veterinárny asistent pre ambulancie, agromechatronik, digitálne služby v športe, spracovanie dát v športe, digitálna maľba – koncept art či gymnázium – matematika," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.