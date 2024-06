Košický kraj pripravuje optimalizačné opatrenia pre stredné školy

Košice 8. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje optimalizačné opatrenia týkajúce sa stredných škôl. Potvrdil zároveň, že všetky stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti majú viac ako 100 žiakov.



"Odbor školstva chce na augustové zasadnutie Zastupiteľstva KSK predložiť na schválenie kritériá optimalizácie siete škôl," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Doposiaľ sa podľa nej konali interné stretnutia odboru školstva s riaditeľmi dotknutých škôl a o pripravovaných optimalizačných opatreniach boli informovaní aj členovia Školskej komisie pri Zastupiteľstve KSK. "Momentálne teda nie je možné žiadne optimalizačné opatrenia konkretizovať," doplnila hovorkyňa.



Pod KSK patrí 64 stredných škôl. Na jednotlivých školách sú podľa kraja nevyhnutné ďalšie hĺbkové analýzy, zadefinovanie kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. Po ich vyhodnotení a získaní výsledkov ich KSK plánuje komunikovať s vedením škôl, učiteľmi i rodičmi.



Zámer optimalizovať sieť stredných škôl ohlásil v utorok (4. 6.) minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Minister priblížil, že na Slovensku je 84 stredných škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov. Do konca augusta by mali zriaďovatelia predložiť rezortu školstva projekty optimalizácie.