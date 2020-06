Košický kraj pripravuje výstavbu nového atletického štadióna

Košice 10. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj začína práce na výstavbe nového atletického štadióna, ktorý by mal vyrásť na Popradskej ulici v Košiciach. Pôjde o súčasť Strednej športovej školy. Predpokladaná investícia predstavuje sumu 1,3 milióna eur, informoval v stredu Úrad KSK.



Kraj má na tento účel vyčlenených 900 000 eur, ďalších 400 000 eur poskytne Slovenský atletický zväz (SAZ). Zámer podporiť výstavbu nového atletického štadióna v Košiciach deklaroval v stredu v sídle KSK na Úrade KSK prezident SAZ Peter Korčok aj predsedníčka Východoslovenského atletického zväzu Silvia Hanusová.



"Ak chceme, aby sa naša mládež viac rozhýbala, v prvom rade musíme investovať do športovísk. Za posledný rok sme v rámci Košického samosprávneho kraja postavili šesť multifunkčných ihrísk, prevažne pri stredných školách.



Atletický štadión pre športujúcu mládež, profesionálnych športovcov a na reprezentačné účely však v našom kraji dlhodobo chýbal. Verím, že vďaka tejto investícii budeme môcť v našom kraji organizovať aj väčšie atletické podujatia a poskytneme podmienky na výchovu špičkových atlétov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Prostriedky od SAZ kraj získal vďaka výzve, v ktorej uspel. Zväz považuje výstavbu atletickej dráhy v kraji za jednu zo svojich priorít. "Dôvodom je veľká športová komunita, a to aj v spojitosti s Medzinárodným maratónom mieru. Aj samotné Košice považujeme za jednu z najvýznamnejších bášt slovenskej atletiky. Tešíme sa, že projekt je životaschopný, chceme byť v ňom maximálne nápomocní," konštatoval Korčok.



Nový atletický štadión bude spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF. Jeho súčasťou bude 400-metrový atletický ovál s ôsmimi bežeckými dráhami a umelým povrchom. Financie budú použité aj na nevyhnutné vybavenie, akým sú tribúny, šatne, sklady, výsledkové tabule či meracie zariadenie. Celková rozloha areálu by podľa Trnku mala byť 20.000 metrov štvorcových. "Na tomto štadióne bude možné trénovať väčšinu olympijských atletických disciplín, okrem behu teda aj skok do diaľky, skok o žrdi, či vrh guľou a oštepom," dodal Trnka.



Doposiaľ športovci trénovali na atletickom štadióne na Watsonovej ulici v Košiciach, kde sa v rámci východného Slovenska nachádza jediný 400-metrový ovál. Ten má však 20 rokov starý povrch, ktorý už nespĺňa normy stanovené atletickou federáciou. Atletické kluby okrem toho musia svoje tréningy prispôsobovať termínovej listine futbalového klubu, keďže štadión je možné prenajímať aj na komerčné účely.