Košický kraj vníma redukciu siete detských pohotovostí ako kompromis

Košice 13. júna (TASR) - Ministerstvom zdravotníctva (MZ) plánovaná redukcia siete detských ambulantných pohotovostí v Košickom kraji zahŕňa vypustenie tzv. pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby (APS) Košice-okolie a Kráľovský Chlmec. Ich spádové územia majú v budúcom roku prejsť pod Košice a Trebišov. Oproti pôvodnému zámeru rezortu to Košický samosprávny kraj (KSK) vníma ako kompromis.



Krajská samospráva poukazuje na to, že v Košickom kraji chýba približne 15 až 20 pediatrov a znepokojujúci je aj vek detských lekárov, ktorí v ňom pôsobia, keď nad 61 rokov má 55 percent z nich. "Nedostatok pediatrov je fakt a stav, ktorý je výsledkom dlhodobého nastavenia zdravotníctva v našej krajine," uviedol pre TASR Úrad KSK.



Dôsledkom chýbajúcich pediatrov je plán rezortu na redukciu pohotovostí. V Košickom kraji aktuálne funguje sedem tzv. pevných bodov APS pre deti a dorast – Košice, Košice-okolie, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Rožňava, Trebišov a Spišská Nová Ves. Pre Košice-okolie je určená Poliklinika Terasa v Košiciach a v Kráľovskom Chlmci Nemocnica s poliklinikou. Zrušenie APS sa už od augusta tohto roku týka aj bodu Moldava nad Bodvou, ten je však dlhodobo bez prevádzkovateľa, takže tento krok nebude mať v praxi na pacientov žiadny vplyv.



V APS pre deti a dorast vidí KSK veľký zmysel s tým, že v roku 2022 na všetkých detských ambulantných pohotovostiach v kraji ošetrili 52.845 pacientov. Zrušenie koncepcie APS a presun kompetencií na ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS) by podľa kraja mohlo viesť ku kritickému preplneniu urgentov so stavmi, ktoré nie sú život ohrozujúce, nedostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti v mnohých lokalitách aj k prudkému nárastu odvrátiteľných úmrtí.



"Preto zredukovanie pôvodných sedem pevných bodov na päť, samozrejme s dostatkom slúžiacich lekárov, je oproti pôvodnej koncepcii bývalého ministra zdravotníctva kompromisom, pri ktorom si v súčasnom stave zdravotníctva ešte dokážeme predstaviť zabezpečenie tohto druhu zdravotnej starostlivosti pre pacientov v kraji na adekvátnej úrovni," uviedol KSK.



Zrušenie APS v Kráľovskom Chlmci je podľa kraja logickým vyústením stavu, kde sú kapacity lekárov výrazne poddimenzované a z dlhodobého hľadiska ide o neudržateľný stav. "Nútiť pediatrov robiť v neúnosných podmienkach a nad rámec ich kapacít je z dlhodobého hľadiska kontraproduktívny krok, nakoľko to môže mať za následok ich rozhodnutie ukončiť činnosť a odísť z regiónu," skonštatoval KSK.



Detská pohotovosť v Trebišove podľa samosprávy momentálne funguje bez zmeny a dočasné zrušenie pediatrického oddelenia v tamojšej nemocnici zatiaľ nemá dosah na prevádzku APS v tomto pevnom bode.



Rezort zdravotníctva tvrdí, že pripravované zmeny boli iniciované priamo lekármi a pripravované v úzkej súčinnosti s nimi. Sú navrhované s čo najmenším dosahom na dostupnosť zdravotnej starostlivosti a prediskutované so samosprávnymi krajmi. Súčasťou zmien je plánované skrátenie fungovania ambulantných pohotovostí do 20.00 h.